Explorant la Lluna amb la càmera lunar universal portàtil (HULC)

Una nova era d'exploració lunar està a l'horitzó mentre els astronautes es preparen per a futures missions d'Artemis a la Lluna. Un dels avenços més significatius del seu conjunt d'eines és la càmera lunar universal portàtil (HULC). Aquesta càmera d'avantguarda és una actualització notable de les càmeres Hasselblad 500EL modificades que van ser utilitzades pels astronautes durant les missions Apollo.

Per garantir la preparació del HULC per a l'exploració lunar, es van dur a terme proves rigoroses a Lanzarote, Espanya, una regió amb paisatges que s'assemblen molt als que es troben a la Lluna. Els científics, especialment entrenats per a l'exploració lunar, van portar la càmera en sortides geològiques de camp, catalogant les seves troballes en un llibre de camp electrònic. Els instructors van poder fer un seguiment del seu progrés en temps real mitjançant fluxos de veu i vídeo.

El HULC està equipat amb peces de càmera disponibles que ofereixen una sensibilitat a la llum millorada i lents d'última generació. Si bé la Lluna presenta ombres dures i regions elevades brillants, especialment al voltant del pol sud, el disseny de l'HULC té en compte aquestes condicions d'il·luminació extremes. Sense atmosfera per regular la temperatura, els entorns lunars experimenten fluctuacions dràstiques, amb temperatures que pugen fins a 120 °C durant el dia i que baixen a -200 °C a la nit. Les càmeres HULC s'han construït per suportar aquests extrems de temperatura, amb una manta protectora addicional per a la protecció tèrmica i la pols.

Per replicar les condicions previstes pels fotògrafs lunars, els astronautes candidats van provar la càmera HULC a plena llum del dia i dins de coves volcàniques per simular les nits lunars. La càmera s'havia d'utilitzar fàcilment amb guants de protecció gruixuts, la qual cosa va resultar en la configuració de botons fàcils d'utilitzar. El líder de la NASA per a la càmera HULC, Jeremy Myers, va destacar la importància de la intuïtivitat, afirmant que "la càmera hauria de ser fàcil d'utilitzar", ja que és només una de les moltes eines que els astronautes manejaran a la Lluna.

A més de capturar detalls de primer pla de les roques i plans gran angular del paisatge lunar, els enginyers s'esforcen per crear una càmera que pugui suportar la perillosa pols lunar. Aquesta pols, formada per partícules fines i abrasives, suposa un risc tant per al personal com per als equips. El disseny del HULC continuarà evolucionant, amb una propera versió prevista per a proves a bord de l'Estació Espacial Internacional.

