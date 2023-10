La integració del mòdul de servei europeu per a la missió Artemis II: un pas crucial cap a l'exploració de la Lluna

La propera missió Artemis II, prevista per al novembre de 2024, està guanyant impuls a mesura que els enginyers del Centre Espacial Kennedy de Florida treballen amb diligència per preparar el mòdul de servei europeu (ESM2) per a la integració amb el mòdul de la tripulació d'Orion. L'ESM2 tindrà un paper vital a l'hora de proporcionar recursos essencials com ara electricitat, aigua i una atmosfera simulada per garantir la comoditat i la seguretat dels quatre astronautes durant el seu viatge d'anada i tornada a la Lluna.

Per facilitar el procés d'integració, l'ESM2 es va connectar inicialment a l'adaptador del mòdul de tripulació, formant el mòdul de servei Orion (OSM). Aquest pas crític va permetre als enginyers provar a fons el mòdul integrat, que inclou canonades, cables, bateries i electrònica. Durant aquesta fase es van realitzar dues proves crucials per garantir la fiabilitat i la durabilitat de l'OSM.

Una d'aquestes proves, anomenada Thermal Cycle Test, va avaluar la capacitat de l'OSM de suportar les variacions extremes de temperatura que es trobarà durant la missió. Mentrestant, la prova acústica de camp directe (DFAT) es va centrar a avaluar la capacitat de l'OSM per suportar les intenses vibracions experimentades durant l'ascens del coet a l'espai.

Després d'aquestes proves, l'OSM s'ha connectat amb èxit al mòdul Orion Crew, formant el vehicle complet d'Orion per a la missió Artemis II. La connexió s'aconsegueix a través de sis punts al voltant de l'escut tèrmic de la càpsula de la tripulació, assegurant la seguretat dels astronautes durant la reentrada a l'atmosfera terrestre. En lloc de travessar l'escut tèrmic, les canonades i els cables es dirigeixen al seu voltant.

Amb la tripulació i els mòduls de servei ara units com a un, el següent pas crucial és engegar el vehicle Orion i verificar a fons que tots els sistemes funcionin harmoniosament. Aquesta fase permet als equips europeus i nord-americans validar la comunicació perfecta entre diferents components.

A mesura que continuen els preparatius per a la missió Artemis II, aviat el focus es traslladarà a instal·lar les ales solars al vehicle Orion, completant el seu muntatge. Posteriorment, els dipòsits de combustible s'ompliran de propulsor i s'apilarà el coet Artemis II, amb Orion connectat al sistema d'avortament del llançament, una característica de seguretat vital per als astronautes en cas de qualsevol esdeveniment imprevist durant el llançament.

La integració del Mòdul de Servei Europeu marca una fita important en el programa Artemis, apropant la humanitat un pas més a l'exploració de la Lluna i obre el camí per a futures missions a l'espai profund.

Preguntes més freqüents (FAQ)

1. Què és el mòdul de servei europeu (ESM2)?

El mòdul de servei europeu (ESM2) és un component del vehicle Orion dissenyat per proporcionar recursos essencials com ara electricitat, aigua i una atmosfera simulada per als astronautes durant les missions espacials.

2. Quines són les principals proves realitzades durant el procés d'integració?

Durant el procés d'integració, es realitzen dues proves crucials: la prova de cicle tèrmic i la prova acústica de camp directe (DFAT). La prova de cicle tèrmic garanteix la capacitat del mòdul per suportar fluctuacions extremes de temperatura, mentre que el DFAT avalua la seva resistència a les vibracions durant l'ascens del coet.

3. Com es connecten els mòduls de tripulació i servei?

Els mòduls de tripulació i servei estan connectats a través de sis punts al voltant de l'escut tèrmic de la càpsula de la tripulació. Les canonades i els cables es dirigeixen al voltant de l'escut tèrmic per garantir la seguretat dels astronautes durant la reentrada a l'atmosfera terrestre.

4. Quin és l'objectiu del sistema d'avortament del llançament?

El sistema d'avortament del llançament és una característica de seguretat crucial connectada al vehicle Orion. Assegura la seguretat dels astronautes en cas d'explosió o desviació de la trajectòria prevista durant el llançament.

5. Quina és la importància de la missió Artemis II?

La missió Artemis II és una fita crítica del programa Artemis, que té com a objectiu enviar astronautes en un viatge d'anada i tornada a la Lluna. Serveix com a trampolí per a futures missions d'exploració de l'espai profund.