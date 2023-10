Nous descobriments a la Lluna Europa de Júpiter: CO₂, oceans i calor

Les observacions del telescopi James Webb han revelat la presència de diòxid de carboni (CO₂) a la superfície de la lluna Europa de Júpiter. Aquest descobriment ha obert possibilitats fascinants sobre la composició de la lluna i el potencial per donar suport a la vida. El CO₂ podria haver-se originat externament, però també és possible que s'hagi filtrat a través de la gruixuda capa de gel que cobreix la superfície d'Europa. A més, la presència de CO₂ suggereix l'existència d'un oceà global sota el gel.

Hi ha dues explicacions per a l'origen del CO₂: es podria dissoldre a l'oceà d'Europa, semblant als oceans de la Terra; o podria ser un subproducte de la descomposició de compostos orgànics, com ara aminoàcids o altres compostos de carboni. Els dipòsits de CO₂ es concentren en una zona anomenada Tara Regio, i són relativament recents. Tanmateix, les condicions de la superfície d'Europa fan que sigui inestable que el CO₂ existeixi durant llargs períodes.

A diferència de la lluna Encèlade de Saturn, Europa no té erupcions de guèisers comunes que proporcionessin anàlisi espectrogràfica de sals dissoltes. No obstant això, els científics creuen que Europa, juntament amb la lluna de Júpiter Ganímedes i Encèlad, té un oceà líquid global sota la seva superfície. També hi ha altres candidats potencials per als oceans líquids globals, com ara Cal·listo, Tità, Tritó, Dione i els planetes nans Ceres i Plutó. Tanmateix, calen més dades per confirmar aquestes sospites.

La sonda Galileo, que va orbitar al voltant de Júpiter, va proporcionar les primeres pistes d'un oceà global a Europa fa més de 25 anys. Les fotografies detallades de la superfície gelada de la lluna van revelar basses de gel, fragments de gel que semblaven haver-se tornat a congelar en posicions aleatòries. Això va suggerir que la capa de gel era relativament prima, possiblement només uns quants quilòmetres de gruix. Sota el gel hi ha un oceà profund que es calcula que té entre 80 i 150 quilòmetres de profunditat, possiblement conté de dues a tres vegades la quantitat d'aigua que es troba als oceans de la Terra.

L'existència d'un oceà líquid a Europa implica la presència de fonts de calor. La calor és probablement generada per les pressions gravitatòries exercides per Júpiter, causant forces de marea. Llunes com Io, Europa i Ganimedes es veuen afectades per les forces de marea i presenten ressonàncies orbitals. Aquest fenomen deforma les seves òrbites, fent-les més excèntriques i generant calor dins dels seus interiors. Io, en particular, experimenta una intensa activitat volcànica a causa de la fricció de les roques, amb més de 150 cràters actius en un moment donat.

Europa experimenta un efecte similar però menys intens, mantenint líquid el seu oceà subterrània. El 2012, el telescopi Hubble va detectar emissions de vapor d'aigua del pol sud d'Europa, que no havien estat detectades per la sonda Galileo. El magnetòmetre a bord de Galileo també va contribuir al descobriment de l'oceà d'Europa detectant petites anomalies en el camp magnètic de Júpiter causades pels corrents elèctrics dins de la Lluna. Això suggereix la presència de sals dissoltes a l'oceà subsuperficial.

La closca de gel d'Europa "desacobla" la seva superfície de l'interior rocós, i les esquerdes observades a la superfície podrien ser cicatrius dels moviments de les marees. Els espectres presos per la sonda Galileo suggereixen la presència de sulfats de calci i magnesi. Tanmateix, l'efecte va ser molt més feble en comparació amb Ganímedes, que és una lluna més gran amb el seu propi oceà amagat i un nucli metàl·lic compost de ferro i níquel.

En general, les observacions i descobriments recents a Europa proporcionen més proves del potencial de condicions de sosteniment de la vida a la lluna de Júpiter. Es necessiten més exploracions i investigacions per esbrinar els misteris d'aquest intrigant cos celeste.

Fonts:

– [Títol 1 de l'article font]

– [Títol 2 de l'article font]