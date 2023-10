El potencial de les veles làser per a missions precursores a Europa i Enceladus

Les veles lleugeres, un tipus de nau espacial propulsada per la llum solar, han demostrat un immens potencial per reduir el cost de l'exploració espacial i ampliar el nostre abast. Tot i que les veles lleugeres s'han provat amb èxit en petites missions de satèl·lit, el seu ús en naus espacials interplanetàries és limitat a causa de la seva dependència de la llum solar per obtenir energia. No obstant això, un nou article suggereix que les veles lleugeres es podrien augmentar amb làsers potents per explorar destinacions com les llunes gelades Europa i Enceladus, conegudes pel seu potencial per albergar vida.

Els investigadors proposen utilitzar veles làser, que utilitzen l'energia dirigida dels làsers, per permetre que les veles lleugeres viatgin més al Sistema Solar. Creuen que la tecnologia de vela làser es podria emprar com a missions precursores per investigar els oceans subsuperficials d'Europa i Enceladus, que es consideren objectius astrobiològics prometedors. Mitjançant el mostreig de la química dels plomalls emesos per aquestes llunes, els científics obtindrien coneixements valuosos sobre la seva potencial habitabilitat.

Tot i que les naus de vela lleugera tenen limitacions pel que fa a la desacceleració i la inserció de l'òrbita, tenen l'avantatge de ser més simples i més rendibles que altres dissenys de naus espacials. Les veles lleugeres poden controlar la seva actitud, com ho demostra la nau espacial japonesa IKAROS, que utilitzava reflectivitat controlable per alterar la seva trajectòria. Encara que no poden entrar en òrbita al voltant d'Europa i Enceladus, poden realitzar sobrevols, el que els fa aptes per a missions precursores.

L'èxit de les missions de vela làser a Europa i Enceladus depèn del desenvolupament de làsers GigaWatt, que actualment s'estan investigant però encara estan fora de l'abast. Amb làsers tan potents, els autors estimen que una nau de vela làser podria arribar a Europa en un termini d'1 a 4 anys de viatge i Encèlad en 3 a 6 anys.

Tanmateix, la construcció de làsers GigaWatt presenta reptes importants, ja que són prou potents com per causar destrucció si s'apunten a la Terra. A més, pot ser que calgui construir una infraestructura per a aquests làsers en entorns extrems, com l'Àrtic o l'Antàrtida, per a una missió a Enceladus. Les implicacions d'establir una infraestructura energètica en aquests llocs segueixen sent incertes.

La viabilitat de les missions de vela làser està influenciada per finestres de llançament específiques que depenen de les posicions de la Terra i les llunes objectiu, així com de la velocitat de la nau espacial facilitada pels làsers. Les velocitats mínimes de trobada varien per a cada lluna, ja que estan determinades per la massa i les relacions gravitatòries de les llunes amb els seus respectius planetes.

Els viatges espacials són complexos i les veles làser introdueixen una complexitat addicional. Les finestres de llançament, les velocitats mínimes i les destinacions són factors interconnectats que s'han de tenir en compte amb cura en la planificació de la missió. Com que Europa i Enceladus són objectius clau en la recerca de la vida, les missions precursores de veles làser ofereixen una via prometedora per explorar encara més aquests mons intrigants. L'Agència Espacial Europea (ESA) i la NASA participen activament en missions per investigar aquestes llunes, i l'ús de veles làser pot millorar aquests esforços exploratoris.

Definicions:

Vela lleugera: una nau espacial impulsada per la llum solar que utilitza una gran vela reflectant per aprofitar l'impuls dels fotons.

Missió precursora: una missió inicial que obre el camí per a futures missions mitjançant la realització d'investigacions preliminars essencials.

Làser GigaWatt: làser amb una potència de sortida de milers de milions de watts, capaç de proporcionar energia dirigida per impulsar una nau espacial.

