S'han llançat dos satèl·lits d'avantguarda per millorar l'observació de la Terra i la tecnologia espacial

L'Agència Espacial Europea va informar del llançament amb èxit de dos satèl·lits d'última generació, THEOS-2 i Triton, que milloraran considerablement les nostres capacitats d'observació de la Terra i avançaran en la tecnologia espacial. A més d'aquests satèl·lits principals, també es van desplegar durant la mateixa missió un grup de satèl·lits secundaris, inclosos els innovadors CubeSats, ampliant encara més la nostra comprensió del nostre planeta i més enllà.

THEOS-2, o el satèl·lit Tailàndia Earth Observation System-2, és un esforç col·laboratiu entre Airbus i l'Agència de Desenvolupament de Tecnologia Espacial i Geoinformàtica de Tailàndia. Aquest satèl·lit d'observació, el més gran dels dos de la seva sèrie, tindrà un paper crucial a l'hora de proporcionar informació vital al Ministeri d'Agricultura de Tailàndia. Proporcionarà dades sobre els recursos hídrics, els patrons meteorològics i l'ús del sòl, la qual cosa permetrà prendre decisions de planificació i gestió informades per al sector agrícola del país.

Triton, conegut anteriorment com FORMOSAT-7R, marca una fita important per a l'Agència Espacial de Taiwan (TASA). Aquest satèl·lit se centrarà a recollir senyals que reboten a la superfície del mar per calcular els camps de vent sobre els oceans del món. Les dades recollides es compartiran amb l'Administració meteorològica central de Taiwan, contribuint en gran mesura a la precisió de les previsions d'intensitat dels tifons i a predir les seves trajectòries.

Tant THEOS-2 com Triton es van desplegar en òrbites sincronitzades amb el sol, assegurant-se que passaven constantment per les mateixes ubicacions de la Terra a les mateixes hores cada dia. Aquest posicionament permet observacions precises i fiables al llarg del temps, proporcionant informació valuosa per a diverses aplicacions.

La missió de llançament va utilitzar el vehicle de llançament Vega de l'ESA, conegut per la seva capacitat per col·locar satèl·lits de mida mitjana en òrbites polars baixes de la Terra. Al costat dels satèl·lits principals, es va programar el desplegament de deu satèl·lits secundaris més petits. S'ha rebut la confirmació de vuit d'aquests satèl·lits, i els dos restants estan pendents de confirmació.

Aquests satèl·lits secundaris inclouen el Proba-V Companion CubeSat, que realitzarà observacions de vegetació global per aportar dades valuoses per a l'anàlisi de la cobertura del sòl i la vegetació. El CubeSat PRETTY (Reflectometria passiva i dosimetria) demostrarà la seva capacitat per mesurar el gel marí i altres paràmetres mitjançant senyals del sistema de navegació global que reboten a la Terra.

A més, els CubeSats ∑yndeo-1 i ∑yndeo-2 porten tecnologies innovadores, com ara un jet pack de plasma i un instrument magnètic ultrasensible. Aquests satèl·lits són crucials per provar les tecnologies espacials d'última generació, algunes de les quals s'utilitzaran a la futura constel·lació LISA de l'ESA per a la detecció d'ones gravitatòries.

A més, la contribució d'Estònia a la missió és el satèl·lit ESTCube-2, un satèl·lit de la mida d'una caixa de sabates que estudiarà la vegetació d'Estònia i realitzarà proves en òrbita d'una corda "e-sail" per reduir les deixalles espacials. Finalment, els sistemes avançats de nanosatèl·lits per a la investigació de l'observació de la Terra (ANSER) consisteixen en tres CubeSats que treballen junts per proporcionar informació valuosa sobre el contingut de les masses d'aigua, inclosos els nivells de contaminació i la presència de microorganismes nocius.

Aquests satèl·lits recentment llançats representen un avenç significatiu en la nostra capacitat per controlar diversos aspectes de la Terra, des de la planificació agrícola a Tailàndia fins a la previsió de tifons a Taiwan i les proves de tecnologia d'avantguarda a l'espai. Quan aquests satèl·lits comencen les seves missions, prometen ampliar la nostra comprensió del nostre planeta i de l'univers més enllà.

Definicions:

1. CubeSat: un petit satèl·lit amb un disseny en forma de cub que normalment mesura 10 centímetres a cada costat.

2. Òrbita sol-sincrònica: òrbita en la qual un satèl·lit passa sobre els mateixos punts de la Terra a la mateixa hora solar local, normalment permetent unes condicions d'observació coherents.

3. Ona gravitatòria: Pertorbació en el teixit de l'espai-temps causada per l'acceleració de cossos celestes massius, com ara la fusió de forats negres o estrelles de neutrons.

