Prova de cultures Kombucha per a la resiliència espacial

L'ESA està duent a terme proves en cultius de kombucha per determinar la seva resiliència a l'espai i el seu potencial per donar suport a la presència humana a la Lluna i Mart. Aquestes cultures, conegudes per les seves propietats fermentatives i beneficis per a la salut, tenen la capacitat de sobreviure en entorns durs a la Terra, cosa que les converteix en un tema intrigant per a l'exploració espacial.

Els experiments es van dur a terme mitjançant la instal·lació Expose a l'Estació Espacial Internacional, on les mostres es van exposar a la radiació còsmica i es van simular condicions marcianes. Una troballa notable va ser que un microorganisme anomenat cianobacteri va ser capaç de reparar el seu ADN i reprendre la divisió cel·lular fins i tot després d'haver estat exposat a radiació còsmica i ions de ferro, que se sap que causen danys importants. Es creu que un gen específic, el gen sulA, té un paper crucial a l'hora d'aturar la divisió cel·lular fins que es repara el dany a l'ADN.

A més, els experiments van revelar que els grups de cèl·lules proporcionen un microhàbitat per a espècies més petites, cosa que els permet "fer autostop" per l'espai dins de grups més grans de cèl·lules que proporcionen protecció. Això té implicacions per entendre com els cúmuls cel·lulars i els biofilms poden protegir contra els extrems de l'espai i prevenir la contaminació durant les missions espacials.

A més d'explorar el potencial de suport a l'assentament espacial, les cultures de kombucha també podrien servir com a model de radiació valuós. Estudiant com aquests microorganismes responen a la radiació, els científics poden obtenir informació sobre com millorar la salut humana i desenvolupar estratègies de protecció contra la radiació per als astronautes.

Els investigadors preveuen un futur on aquestes cultures es podrien conrear a la Lluna i Mart, gràcies a la seva capacitat per produir oxigen i funcionar com a biofàbriques. La seva utilització en futures missions espacials i esforços d'exploració espacial humana podria millorar significativament la sostenibilitat d'aquests esforços.

En general, provar cultius de kombucha a l'espai ofereix una visió prometedora sobre la resiliència dels microorganismes i les seves aplicacions potencials per donar suport a la presència humana a llarg termini més enllà de la Terra.

Definicions:

– Kombucha: una beguda de te fermentat coneguda pels seus beneficis per a la salut.

– Resiliència: la capacitat de suportar i recuperar-se de condicions difícils.

– Biofilm: Comunitat de microorganismes que formen una capa protectora sobre una superfície.

– Radiació còsmica: partícules d'alta energia de l'espai exterior.

– Condicions marcianes: condicions simulades per imitar l'entorn de Mart.

– Gen SulA: Gen que regula la divisió cel·lular en resposta al dany de l'ADN.

– Protecció planetària: Protocols per prevenir la contaminació entre cossos celestes.

– Cianobacteri: tipus de bacteris capaços de fer la fotosíntesi.

– Microhàbitat: Un hàbitat a petita escala dins d'un ecosistema més gran.

– Model de radiació: Sistema utilitzat per estudiar els efectes de la radiació sobre els organismes vius.

Fonts:

– Cultius de kombucha provats per a la resiliència espacial. (ESA)

– Protecció planetària. (ESA)