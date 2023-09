L'eclipsi total del 2024: un esdeveniment astronòmic espectacular a Erie, Pennsilvània

L'eclipsi total del 2024 és un fenomen astronòmic extraordinari que captivarà la regió i oferirà una experiència única en la vida. Mentre que l'àrea de Pittsburgh serà testimoni d'un eclipsi parcial, els que vulguin submergir-se en la foscor completa voldran aventurar-se cap al nord per la I-79 fins a Erie, Pennsilvània. Com a única ciutat important de Pennsilvània en el camí de la totalitat, Erie s'està preparant per a una afluència massiva de visitants que oscil·la entre 65,000 i 250,000 persones.

Per donar cabuda a l'augment de turistes, ja estan exhaurits diversos allotjaments a Erie, com ara hotels, bed and breakfasts i càmpings. La ciutat s'acosta al cap de setmana de l'eclipsi organitzant una sèrie d'esdeveniments. El Museu Marítim d'Erie, el país vinícola del llac Erie i el circuit de velocitat del llac Erie estan planejant activitats per celebrar aquest esdeveniment celestial.

Chris Temple, representant de VisitErie.com, destaca que les festes d'aparcament i les reunions al terrat oferiran oportunitats inigualables per presenciar la transició del dia a la nit. Temple subratlla la importància de planificar amb antelació i recomana fer arranjaments amb molta antelació per garantir una experiència perfecta per a les famílies.

Durant l'eclipsi, que es produirà el dilluns 8 d'abril de 2023, la foscor total durarà tres minuts i 40 segons. Per garantir la seguretat dels conductors, es col·locaran senyals al llarg de l'I-79 i l'I-90 per advertir de la foscor sobtada i mitigar possibles accidents.

Erie ha creat un lloc web dedicat, que ofereix informació i recursos complets per a aquells interessats en l'eclipsi, incloses opcions d'allotjament. Aquest esdeveniment celestial ofereix una rara oportunitat per a la gent d'observar les estrelles i meravellar-se amb les meravelles de l'univers.

Font: KDKA Sense URL