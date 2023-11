Títol: Trobada rara: un nedador captura una batalla submarina espectacular entre lleó marí i pop

By

Lindsay Bryant, una àvida nedadora oceànica, va tenir una experiència extraordinària durant la seva recent visita a Nanaimo. El que va començar com un bany habitual a l'oceà es va convertir en un espectacle inesperat que va tenir el privilegi de presenciar de primera mà.

Una tarda assolellada del 16 de novembre, Bryant va arribar al seu lloc habitual i va notar un lleó marí lluitant a l'aigua. La curiositat va despertar, va agafar ràpidament el seu telèfon, amb l'esperança de captar qualsevol esdeveniment inusual. Poc sabia que estava a punt de presenciar un enfrontament entre dues criatures notables.

Des d'una distància d'aproximadament 100 metres, Bryant va lluitar per identificar què estava passant. No obstant això, mentre s'apropava amb la seva càmera, es va quedar sorprès en adonar-se que el lleó marí estava tancat en una batalla amb ni més ni menys que un pop. La trobada va durar uns cinc minuts intensos, encapsulant una emocionant lluita per la supervivència.

Després, Bryant va revelar que es va sentir increïblement afortunada d'haver estat present per presenciar un esdeveniment tan rar. "Em va sorprendre perquè mai abans havia vist un pop en estat salvatge, i molt menys [en] una batalla amb un lleó marí", va comentar, clarament meravellada per l'espectacle que havia presenciat.

Si bé Bryant creu que el lleó marí va sortir vencedor, la zoòloga marina Anna Hall, després d'examinar la fotografia capturada per Bryant, també va expressar la seva sorpresa. Va assenyalar que, mentre que els lleons marins cacen pops, aquestes batalles entre les dues espècies rarament apareixen, cosa que fa que la fotografia de Bryant sigui realment excepcional.

FAQ:

P: Se sap que els lleons marins cacen pops?

R: Sí, se sap que els lleons marins depreden els pops.

P: És habitual presenciar batalles entre lleons marins i pops?

R: No, aquestes batalles són rares, sobretot a la superfície de l'aigua.

P: Els pops solen participar en baralles amb altres criatures marines?

R: En general, els pops prefereixen utilitzar les seves tàctiques de camuflatge i sigil per evitar enfrontaments.