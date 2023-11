Nou descobriment: una rara batalla entre el lleó marí i el pop capturada a la càmera

Lindsay Bryant, una àvida nedadora a l'oceà Pacífic davant de Nanaimo, va tenir una sorpresa durant la seva recent visita al seu lloc habitual de natació. Va ser poc després del migdia del 16 de novembre quan va veure un lleó marí lluitant a l'aigua. Intrigada, va agafar el seu telèfon per gravar el que estava passant.

Quan s'apropava amb la seva càmera, Bryant es va adonar que estava presenciant una cosa realment extraordinària: una batalla entre un lleó marí i un pop. "Em va sorprendre totalment", diu. "És tan genial que això és el que estava passant. És molt bo que hagi pogut capturar-ho".

L'emocionant intercanvi es va desenvolupar durant uns cinc minuts intensos, amb Bryant l'únic testimoni d'aquesta rara trobada. "Em va sorprendre perquè mai abans havia vist un pop a la natura, i menys encara en una batalla amb un lleó marí", afegeix. La seva valoració de la situació va ser que el lleó marí va sortir vencedor, tot i que clarament va haver d'esforçar-se per assegurar-se el menjar.

La zoòloga marina Anna Hall, en veure la fotografia de Bryant, va expressar la seva sorpresa i emoció. Si bé els lleons marins cacen pops, és extremadament infreqüent presenciar una batalla així a la superfície de l'aigua. Hall va elogiar la captura de Bryant com una "foto fantàstica" i va assenyalar que mai s'havia trobat amb un escenari similar durant la seva àmplia experiència a l'aigua.

Per a Bryant, aquesta foto i vídeo sorprenents tindran un lloc especial per sempre a la seva col·lecció. Va ser realment una oportunitat única a la vida. La seva trobada serveix com a recordatori dels increïbles misteris que hi ha sota la superfície de l'oceà i de la importància de preservar i apreciar els nostres ecosistemes marins.

