Un nou satèl·lit amenaça les observacions basades en la Terra, segons l'estudi

Un nou estudi publicat a Nature ha descobert que el satèl·lit prototip BlueWalker 3, llançat per AST SpaceMobile el setembre de 2022, suposa una amenaça important per a les observacions de l'univers basades en la Terra. El satèl·lit, que forma part d'un pla per establir torres de telefonia mòbil a l'espai, és un dels molts satèl·lits llançats a l'òrbita terrestre baixa per diverses empreses.

Les observacions de BlueWalker 3 es van recopilar d'astrònoms professionals i aficionats de tot el món, i es va trobar que el satèl·lit semblava tan brillant com dues de les estrelles més brillants del cel nocturn. La seva gran matriu d'antenes el converteix en l'objecte més brillant del cel nocturn després de la Lluna, Venus, Júpiter i set estrelles.

El nombre creixent de satèl·lits en òrbita terrestre baixa, amb empreses com SpaceX i Amazon llançant milers de satèl·lits per a diversos projectes, és un motiu de preocupació. Aquests satèl·lits reflecteixen la llum solar a la Terra, causant potencialment ratlles brillants a les imatges astronòmiques i interferint amb les dades científiques. També poden crear soroll addicional per a la radioastronomia, afectant els receptors i les bandes de radioastronomia properes.

El prototip BlueWalker 3 té la matriu de comunicacions comercials més gran mai desplegada a l'espai i la seva brillantor ha augmentat significativament des que es va desplegar la seva matriu d'antenes. Aquesta tendència de satèl·lits més grans i més brillants és una preocupació per als astrònoms, ja que poden superar els nivells de brillantor recomanats establerts per la Unió Astronòmica Internacional (IAU).

Actualment, no hi ha normes oficials que regulen la brillantor dels satèl·lits en òrbita. Empreses com SpaceX estan en converses amb la IAU per abordar les interferències causades pels seus satèl·lits. Els autors de l'estudi recomanen que es tingui en compte l'efecte dels satèl·lits en l'astronomia en els processos d'autorització de llançament.

En conclusió, la proliferació de satèl·lits brillants com BlueWalker 3 suposa una amenaça important per a les observacions de l'univers basades en la Terra. Cal abordar el nombre creixent de satèl·lits en òrbita terrestre baixa i els seus nivells de brillantor creixents per garantir la preservació de les dades científiques i la visibilitat del cosmos.

Definicions:

- Òrbita terrestre baixa: la regió de l'espai a 2,000 quilòmetres (1,200 milles) de la superfície de la Terra

– Array d'antenes: una configuració de múltiples elements d'antena que treballen conjuntament per aconseguir una millor recepció o transmissió del senyal

– Unió Astronòmica Internacional (IAU): organització que promou i salvaguarda la ciència de l'astronomia a nivell internacional

Fonts:

– Naturalesa (Estudi publicat a): No s'ha proporcionat cap URL

– Gizmodo: no s'ha proporcionat cap URL