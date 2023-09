El futur de l'exploració espacial: ciència, sostenibilitat i accés més fàcil

Els llançaments de coets han estat durant molt de temps un procés costós i complex per a les agències espacials, però a mesura que el món de l'exploració espacial evoluciona, noves missions es preparen per a un futur on la humanitat tingui una presència sostenible fora de la Terra. Això comença amb la Lluna, on els humans no han posat els peus en 51 anys. No obstant això, un cop establim una presència a llarg termini a la Lluna, les possibilitats d'explorar més en el cosmos es fan més assolibles.

Aquesta visió del trànsit humà i l'habitació en altres mons i satèl·lits va acompanyada del concepte d'utilització de recursos in situ (ISRU), que implica construir experiments i infraestructures que aprofitin els recursos de l'entorn. Mentre ens aventurem més enllà del nostre planeta blau, els científics estan treballant en el desenvolupament de noves tecnologies per facilitar la nostra investigació científica de l'espai.

Aleshores, per què hem de fer ciència a l'espai? Tot i que a la Terra hi ha observatoris que estudien el cosmos, hi ha limitacions per realitzar observacions astronòmiques des del nostre planeta. La contaminació lumínica, per exemple, fa que cada cop sigui més difícil veure les estrelles. A més, la pròpia atmosfera terrestre planteja reptes per als astrònoms, ja que limita la nostra capacitat d'observar determinades longituds d'ona de l'espectre electromagnètic.

Les agències espacials llancen observatoris en òrbita per superar aquestes limitacions, cosa que ens permet explorar l'univers des d'un punt de vista més enllà de la nostra atmosfera. Tanmateix, hi ha límits al que podem aconseguir només mitjançant observacions a distància. L'anàlisi directa de mostres extraterrestres és crucial per obtenir informació sobre els cossos celestes. Per exemple, l'estudi de mostres lunars obtingudes durant les missions Apol·lo i, més recentment, per l'aterratge xinès Chang'e-5 ha proporcionat informació valuosa sobre la composició de la Lluna i la presència d'aigua. De la mateixa manera, la missió Mars Sample Return té com a objectiu recollir mostres de roca per analitzar-les, potencialment il·luminar la història geològica de Mart i la possibilitat de vida microbiana antiga.

Una de les cerques més importants de l'exploració espacial és la recerca de vida o signes de vida antiga més enllà de la Terra. Descobrir proves de vida extraterrestre tindria implicacions profundes per a la nostra comprensió de l'univers i el nostre lloc dins d'ell.

Establir una presència humana sostinguda en altres cossos celestes, com Mart, podria ser més rendible a llarg termini en comparació amb les missions de retorn de mostres repetides. Per exemple, les missions Artemis de la NASA tenen com a objectiu establir les bases per a una presència humana sostenible a la Lluna, inclosa la infraestructura a la superfície lunar i una estació espacial lunar anomenada Lunar Gateway.

Una de les barreres més grans per a l'exploració espacial ha estat el cost dels llançaments de coets. Tanmateix, amb els avenços en la tecnologia de coets reutilitzables, els costos estan disminuint gradualment. El coet Falcon 9 reutilitzable de SpaceX, per exemple, ja ha fet que els llançaments orbitals siguin més assequibles. Es preveu que aquesta tendència continuï, permetent un accés més freqüent i més econòmic a l'espai. A mesura que els costos dels coets cauen, la seva potència i capacitat de càrrega també augmenten, com ho demostra la nau espacial de SpaceX, que tindrà capacitats d'empenta i càrrega útil significativament més grans en comparació amb els seus predecessors.

El futur de l'exploració espacial ofereix perspectives prometedores de descobriments científics, presència sostenible fora de la Terra i accés més fàcil al cosmos. A mesura que seguim avançant els límits de la nostra comprensió, els avenços tecnològics i un sentit renovat d'exploració ens apropen a desbloquejar els misteris de l'univers.

Fonts:

– Article font: Gizmodo