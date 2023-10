Els nous estats d'electrons a les sals foses podrien afectar el rendiment dels reactors alimentats amb sal

Els científics han descobert que els electrons poden formar tres estats diferents quan interaccionen amb sals foses, una troballa que podria tenir implicacions en el rendiment dels reactors alimentats amb sal. Els investigadors del Laboratori Nacional d'Oak Ridge i la Universitat d'Iowa van simular la introducció d'un excés d'electró a la sal de clorur de zinc fos i van observar tres possibles escenaris. En un escenari, l'electró passa a formar part d'un radical molecular amb dos ions de zinc. En un altre, l'electró es localitza en un sol ió zinc. En el tercer escenari, l'electró s'estén difusament sobre múltiples ions de sal.

S'estan considerant reactors de sal fosa per a futures centrals nuclears, i és crucial entendre com la radiació afecta el comportament de les sals foses. Aquest estudi aporta llum sobre les interaccions entre electrons i sals quan s'exposen a radiacions elevades. Els investigadors van trobar que l'electró pot facilitar la formació de diverses espècies, inclosos els dímers i monòmers de zinc, o deslocalitzar-se. Aquestes troballes inicials plantegen preguntes sobre quines altres espècies podrien formar-se en temps més llargs i com podrien reaccionar amb els electrons i les sals.

Aquesta investigació forma part del Centre d'Investigació de la Frontera Energètica (MSEE EFRC) del DOE i s'ha publicat a The Journal of Physical Chemistry B. L'equip està treballant per identificar altres formes de reactivitat experimentalment. L'estudi proporciona informació valuosa sobre com interactuen els electrons amb les sals foses, però encara hi ha més per explorar. La investigació futura investigarà altres sistemes de sal i els efectes de la radiació sobre les sals foses.

Font: Oak Ridge National Laboratory