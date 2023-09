Els nous dispositius electrònics per al radiotelescopi més gran del món són més silenciosos que un telèfon mòbil a la Lluna

By

El telescopi de baixa freqüència Square Kilometer Array (SKA), actualment en construcció a Austràlia Occidental, es convertirà en el radiotelescopi més gran i sensible del món. Tanmateix, la seva sensibilitat també el fa vulnerable a les interferències de fonts humanes d'ones de ràdio. Per combatre aquest problema, els enginyers del Centre Internacional de Recerca en Radioastronomia (ICRAR) han desenvolupat nous dispositius electrònics anomenats caixes SMART.

Les caixes SMART estan dissenyades per alimentar les antenes del telescopi SKA Low sense emetre radiacions electromagnètiques significatives. Fabricats amb components de ràdio silenciosos i embolcallats en un embolcall especial, aquests dispositius emeten encara menys radiació que un telèfon mòbil col·locat a la superfície de la lluna. Aquest nivell de tranquil·litat de ràdio és crucial per reduir les interferències i garantir la capacitat del telescopi per detectar senyals de ràdio febles des dels confins més llunyans de l'univers.

La construcció del telescopi SKA va començar el desembre de 2022 després de dècades de preparatius. El projecte inclou dos llocs de telescopis, amb Austràlia Occidental centrada en ones de ràdio amb les freqüències més baixes i Sud-àfrica que maneja longituds d'ona més llargues. Un cop finalitzat, el telescopi SKA revolucionarà la nostra comprensió de l'univers i permetrà estudiar la seva evolució i fenòmens misteriosos amb un detall sense precedents.

Per protegir les antenes sensibles de les interferències, una zona de ràdio tranquil·la envolta el telescopi, imposant controls estrictes sobre l'ús de telèfons mòbils i transmissors de ràdio. A més, el desenvolupament d'aquests dispositius electrònics de baixa radiació per part de l'ICRAR garantirà que el lloc de l'observatori romangui lliure de possibles interferències internes.

El telescopi SKA representa una fita important en la ràdioastronomia i proporcionarà una valuosa informació sobre el cosmos. La seva immensa sensibilitat i la seva tecnologia avançada permetran als astrònoms observar ones de ràdio que s'escapen de regions enfosquides, revelant aspectes ocults de l'univers i millorant el nostre coneixement científic.

Fonts:

– Article de Space.com: “Els nous dispositius electrònics per al radiotelescopi més gran del món són més silenciosos que un telèfon mòbil a la Lluna”

– Lloc web de l'Observatori de quilòmetres quadrats (SKAO): https://www.skatelescope.org/