Els investigadors desenvolupen ceràmiques més dures amb una resistència millorada a l'esquerda

Investigadors de la Universitat de Califòrnia a San Diego han fet un gran avenç en el desenvolupament de la ceràmica creant materials més durs i més resistents a l'esquerda. Mitjançant l'ús d'una combinació d'àtoms metàl·lics amb un nombre més elevat d'electrons de valència a la seva capa exterior, els investigadors han trobat una manera d'augmentar la capacitat de la ceràmica per manejar nivells més alts de força i estrès.

Les ceràmiques són conegudes per les seves propietats excepcionals, com ara la seva capacitat de suportar altes temperatures, resistir la corrosió i el desgast i mantenir un perfil lleuger. Aquestes característiques fan que la ceràmica sigui adequada per a diverses aplicacions, inclosos components aeroespacials i recobriments protectors. Tanmateix, la seva fragilitat sempre ha estat un inconvenient important, ja que són propensos a trencar-se sota estrès.

Els científics van centrar el seu estudi en una classe de ceràmiques anomenades carburs d'alta entropia, que tenen estructures atòmiques desordenades formades per àtoms de carboni units amb múltiples elements metàl·lics de la quarta, cinquena i sisena columnes de la taula periòdica. Es va descobrir que els metalls de la cinquena i la sisena columna, com el titani, el niobi i el tungstè, eren crucials per millorar la duresa de la ceràmica a causa del seu major nombre d'electrons de valència.

Els electrons de valència són electrons que es troben a la capa més externa d'un àtom que participen en l'enllaç amb altres àtoms. Mitjançant l'ús de metalls amb més electrons de valència, els investigadors van poder millorar la resistència de la ceràmica a l'esquerdament sota càrrega mecànica i tensió. La ceràmica presentava un comportament més dúctil, semblant als metalls, el que significa que podien patir més deformació abans de trencar-se.

Mitjançant simulacions computacionals i fabricació i proves experimentals, l'equip va identificar dos carburs d'alta entropia que mostraven una resistència excepcional a l'esquerdament. Aquests materials eren capaços de deformar-se o estirar-se quan estaven sotmesos a càrrega mecànica o tensió, en lloc d'exhibir la resposta trencadissa típica de la ceràmica. Els enllaços dins dels materials es van reorganitzar per unir les obertures de la mida d'un àtom que es van formar a mesura que els materials es van perforar o separar, inhibint la formació d'esquerdes.

El repte ara és augmentar la producció d'aquestes ceràmiques resistents per a aplicacions comercials. Aquest avenç té el potencial de revolucionar diverses indústries que depenen de materials ceràmics d'alt rendiment, des de l'aeroespacial fins a la biomèdica. L'augment de la duresa de la ceràmica també obre portes per a aplicacions extremes, com ara les vores d'atac dels vehicles hipersònics, on poden protegir components vitals i permetre que els vehicles suportin millor els vols supersònics.

Aquest treball va comptar amb el suport del Consell d'Investigació Suec, el Centre de Competències Funcionals Materials a nanoescala, la Fundació Olle Engkvist, el Centre de Recerca de Materials del Departament de NanoEnginyeria de la UC San Diego, el Programa de Beques de Postgrau en Ciències i Enginyeria de la Defensa Nacional, la Fundació ARCS i el Grup Oerlikon.

