Nou mètode desenvolupat per controlar el flux d'electrons en materials quàntics

Investigadors de Penn State han desenvolupat un mètode elèctric per controlar la direcció del flux d'electrons en materials quàntics, que podria conduir a avenços en dispositius electrònics i ordinadors quàntics. El mètode es va demostrar en materials que presenten l'efecte Hall anòmal quàntic (QAH), on el flux d'electrons al llarg de la vora d'un material no perd energia. Aquest efecte es produeix en materials coneguts com a aïllants QAH, que són aïllants topològics que condueixen el corrent només a les seves vores. Els investigadors van trobar que l'aplicació d'un pols de corrent a l'aïllant QAH pot canviar la direcció del flux d'electrons. Aquesta capacitat de controlar el flux d'electrons és crucial per optimitzar la transferència i l'emmagatzematge d'informació en tecnologies quàntiques.

El mètode anterior per canviar la direcció del flux d'electrons es basava en un imant extern, cosa que el feia poc pràctic per a dispositius petits com els telèfons intel·ligents. El nou mètode elèctric proporciona una solució més còmoda i eficient. Els investigadors van optimitzar l'aïllant QAH augmentant la densitat del corrent aplicat, donant lloc a una densitat de corrent molt alta que va canviar la direcció de magnetització i la direcció del transport d'electrons. Aquest canvi de control magnètic a electrònic en materials quàntics és similar al canvi que es va produir en l'emmagatzematge de memòria tradicional, on els imants van ser substituïts per mètodes electrònics en tecnologies més noves.

L'equip de recerca també va oferir una interpretació teòrica de la seva metodologia. Actualment es centren a posar en pausa els electrons en la seva ruta i demostrar l'efecte QAH a temperatures més altes. L'objectiu a llarg termini és replicar l'efecte QAH a temperatures més rellevants tecnològicament. La investigació va ser finançada per l'Oficina d'Investigació de l'Exèrcit, l'Oficina d'Investigació Científica de la Força Aèria i la National Science Foundation, amb el suport addicional del Centre d'Investigació de Materials i Enginyeria per a Ciència a Nanoescala de Penn State i la Iniciativa EPiQS de la Fundació Gordon i Betty Moore. .

Font: Universitat de Penn State

Definicions:

– Efecte Hall anòmal quàntic (QAH): Fenomen en què el flux d'electrons al llarg de la vora d'un material no perd energia.

– Aïllants QAH: Materials que presenten l'efecte QAH, que són un tipus d'aïllants topològics que només condueixen el corrent a les seves vores.

– Aïllant topològic: material que és un aïllant al seu interior però que pot conduir l'electricitat a la seva superfície o vores a causa de la seva estructura de banda electrònica única.

Fonts:

- Universitat de Penn State (no es proporciona cap URL)