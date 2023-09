La importància de la prevenció i l'educació de caigudes a Gal·les

A Gal·les, la prevenció de caigudes s'està convertint en un focus important en les iniciatives de salut pública. Amb l'ajuda del National Falls Prevention Taskforce Wales, organitzacions com Age Cymru estan treballant per conscienciar i educar tant els nens com els adults sobre com identificar i prevenir els riscos de caigudes.

Per a Euronwydd Godwin, de 80 anys, una caiguda per les escales va provocar una perforació del pulmó, coàguls cerebrals i múltiples ossos trencats. Després de passar més d'un mes en coma, estava decidida a recuperar la seva independència amb el suport de Care and Repair, que li va proporcionar els aparells necessaris per ajudar-la a viure sola.

Segons la doctora Inger Singh, líder clínica nacional de caigudes i fragilitat, a Gal·les hi ha més de 4,000 fractures de maluc i 20,000 fractures de qualsevol os. Aquestes lesions no només tenen un impacte significatiu en les persones, sinó que també suposen una càrrega per als serveis sanitaris. Tanmateix, amb la introducció dels serveis d'enllaç de fractures, el risc de fractures posteriors es pot reduir en un 35-40%.

Un repte en la prevenció de caigudes és superar l'estigma associat a l'admissió d'una caiguda. Per solucionar aquest problema, Age Cymru està treballant amb escoles de Gal·les per educar els nens sobre els riscos de caigudes i com poden ajudar a prevenir accidents a casa. Mitjançant pàgines web interactives i exercicis com identificar riscos en una llar típica, els nens aprenen habilitats valuoses per mantenir-se segurs i els seus éssers estimats.

La prevenció de les caigudes és un esforç constant a Gal·les, però s'han avançat els darrers anys. L'objectiu és garantir que totes les parts de Gal·les tinguin accés als serveis d'enllaç de fractures i una intervenció primerenca per reduir la probabilitat de futures fractures.

