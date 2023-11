Nou avenç en la reducció de CO2: el catalitzador basat en Sn permet una producció eficient d'etanol

En un recent descobriment innovador, els científics han desenvolupat un catalitzador basat en estany que té la capacitat de produir etanol de manera eficient mitjançant la reducció del diòxid de carboni. Això representa un avenç significatiu en el camp de la tecnologia d'energies renovables i ofereix una gran promesa en els esforços per mitigar les emissions de CO2.

La reacció electroquímica de reducció de CO2 (CO2RR) és un mètode molt buscat per transformar el diòxid de carboni en combustibles basats en carboni. La producció de combustibles líquids, com l'etanol, és especialment desitjable a causa de les seves altes densitats energètiques i la seva facilitat d'emmagatzematge. No obstant això, la manipulació de la via d'acoblament CC ha suposat un gran repte, dificultant el progrés en aquesta àrea.

Dirigit pels Profs. Tao Zhang i Yanqiang Huang de l'Institut de Física Química de Dalian (DICP) de l'Acadèmia Xinesa de Ciències (CAS), un grup de recerca ha fet un gran avenç en aquest camp. Han desenvolupat un catalitzador basat en Sn anomenat SnS2@Sn1-O3G, que ha demostrat una eficiència notable en la conversió de CO2 en etanol. Amb una eficiència Faradaica de fins a un 82.5% a -0.9 VRHE i una densitat de corrent geomètrica de 17.8 mA/cm2, aquest catalitzador mostra un gran potencial per a la implementació a gran escala.

El catalitzador SnS2@Sn1-O3G es va fabricar mitjançant una reacció solvotèrmica de SnBr2 i tiourea sobre una escuma de carboni tridimensional. Consisteix en nanofulls de SnS2 i àtoms de Sn dispersos atòmicament (Sn1-O3G), que són crucials per a la seva activitat catalítica.

Mitjançant un estudi mecanicista, els investigadors van descobrir que el component Sn1-O3G del catalitzador té un paper crític en la promoció de la formació d'enllaços CC. En adsorbir els intermedis *CHO i *CO(OH), facilita l'acoblament de grups formil i bicarbonat, donant lloc a la producció d'etanol. Els reactius marcats isotòpicament també van revelar que els àtoms de carboni del producte final d'etanol es deriven de l'àcid fòrmic i el CO2.

Aquesta investigació innovadora obre noves possibilitats per a la síntesi d'etanol i ofereix una valuosa estratègia per manipular les vies de reducció de CO2 per aconseguir els productes desitjats. Les troballes s'han publicat a la prestigiosa revista científica Nature Energy, donant més credibilitat a la importància d'aquest avenç.

FAQ:

P: Quina és la importància del catalitzador recentment desenvolupat?

R: El catalitzador basat en Sn permet la producció eficient d'etanol mitjançant la reducció de CO2, proporcionant una solució prometedora per a la tecnologia d'energia renovable.

P: Com funciona el catalitzador?

R: El catalitzador afavoreix la formació d'enllaços CC mitjançant l'adsorció d'intermedis específics i facilitant el seu acoblament, donant lloc a la producció d'etanol.

P: Quines són les aplicacions potencials d'aquest avenç?

R: Aquest avenç obre noves possibilitats per a la síntesi a gran escala d'etanol i ofereix informació sobre la manipulació de vies de reducció de CO2 per als resultats desitjats del producte.

P: On puc trobar més informació sobre la investigació?

R: Els resultats de la investigació s'han publicat a la revista científica Nature Energy. [Enllaç a la revista si està disponible]