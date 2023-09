Grans esdeveniments i festes per veure previstes per a l'eclipsi solar anular d'Oregon

By

A mesura que s'acosta l'eclipsi solar anular molt esperat, Oregon s'està preparant per a una sèrie de grans esdeveniments i festes de vigilància per presenciar aquest rar fenomen celestial. Tenint lloc el 14 d'octubre, l'eclipsi "anell de foc" oferirà un espectacle espectacular que no es tornarà a veure a Oregon fins al 2046.

Un eclipsi solar es produeix quan la lluna nova s'alinea entre la Terra i el sol, bloquejant temporalment la nostra visió del sol. Tanmateix, un eclipsi anular es produeix quan la lluna està massa lluny per bloquejar completament el sol, donant lloc a un anell de llum impressionant al voltant de les vores.

Tot i que els espectadors no tindran l'oportunitat de presenciar la corona del sol, la principal atracció d'un eclipsi solar total, encara poden observar un fenomen conegut com a "perles de Baily". Aquest fet es produeix quan la llum solar sembla que es filtra a través de la superfície rugosa de la lluna. Es requereixen ulleres d'eclipsi especialitzades durant tot l'esdeveniment per protegir els ulls dels espectadors.

Per presenciar l'eclipsi màxim, els individus hauran de situar-se dins d'una banda de 90 milles d'ample que s'estendrà des de la costa central-sud d'Oregon, travessant zones com Eugene, Roseburg, Crater Lake i el desert d'Alvord. Fora d'aquesta banda, inclosa la zona de Portland, els espectadors experimentaran un eclipsi parcial similar a l'eclipsi solar total del 2017.

Per celebrar aquest esdeveniment celestial s'han previst diversos actes arreu de l'estat. L'Eclipse Fest 2023, que s'espera que sigui l'esdeveniment d'eclipsi més gran d'Oregon, comptarà amb música en directe, activitats familiars i la visualització de l'eclipsi. Un altre esdeveniment, Eclipse Into Nature, tindrà lloc al Running Y Resort de Klamath Falls i oferirà festes estrella, presentacions i una festa de vigilància pública el dia de l'eclipsi.

Altres ubicacions que acullen festes de rellotge inclouen el Shore Acres State Park, conegut per la seva impressionant bellesa costanera, i la platja de Bullards a Bandon, que promet una festa de rellotge del "festival de la llum". També s'espera que Crater Lake i Fort Rock atraguin visitants a causa del seu entorn pintoresc.

A mesura que l'emoció creix, és important planificar amb antelació i assegurar les entrades o fer les gestions necessàries per garantir una experiència memorable durant aquest rar eclipsi solar anular.

