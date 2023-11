Desbloquejant els misteris de l'Antàrtida: investigant l'impacte dels remolins en el corrent circumpolar antàrtic

Aquesta setmana, una ambiciosa expedició científica s'ha embarcat en un viatge per explorar el cor "fuite" del Corrent Circumpolar Antàrtic (ACC). L'ACC, conegut com el corrent més fort del món, juga un paper crucial en la protecció del continent gelat de les aigües càlides. No obstant això, han sorgit preocupacions ja que els científics sospiten que els remolins, formacions d'aigua que es mouen en la direcció oposada al corrent, poden estar actuant com a passarel·les perquè la calor s'infiltri a la regió.

Dirigit per CSIRO i l'Associació del Programa Antàrtic d'Austràlia, un equip científic dedicat ha navegat a bord del vaixell de recerca CSIRO Investigator per investigar aquestes "passeres" potencials i recopilar dades valuoses per comprendre per què es produeixen aquestes fuites. Durant les properes cinc setmanes, l'equip viatjarà cap al sud des de Hobart, desplegant equips d'observació d'última generació i treballant incansablement durant tot el dia en torns de 12 hores.

L'expedició compta amb l'ús de planadors autònoms d'aigües profundes, que mostren columnes d'aigua fins a 1000 metres de profunditat. Aquests planadors, pilotats des del vaixell o operats de forma remota, proporcionen informació sobre la complexa estructura de les característiques a escala fina dins de l'oceà. A més, un sistema d'amarratge flotant anomenat amarratge alt, equipat amb 35 instruments, mesurarà la salinitat, la temperatura, l'oxigen i els corrents. Aquest sistema estarà ancorat al cor del lloc de recerca durant un període complet de 18 mesos. El viatge també farà ús de flotadors d'argo, sensors de conductivitat, temperatura i profunditat (CTD) per recopilar dades sobre diverses propietats de l'aigua.

Mentre el vaixell s'endinsa en els misteris de l'oceà, un altre component d'aquesta expedició innovadora implica el recent llançament del satèl·lit Surface Water and Ocean Topography (SWOT). Desenvolupat conjuntament per la NASA i l'agència espacial francesa, el satèl·lit ofereix una visió sense precedents de la dinàmica de l'oceà amb les seves mesures d'alta resolució. El satèl·lit DAFO permet als científics observar característiques a escala fina que s'allunyen dels grans remolins, proporcionant informació valuosa sobre el funcionament complicat de l'oceà.

Les implicacions d'aquesta investigació van molt més enllà de l'àmbit de la ciència. Amb el gel marí que s'està reduint fins a mínims rècord i l'Antàrtida experimenta un canvi sense precedents, entendre aquestes interaccions intricades és crucial. El gel marí serveix com a amortidor vital, reflecteix la llum solar i evita que el gel terrestre es fongui a l'oceà, i el seu descens podria afectar dràsticament els nivells del mar globals. En participar a la Crida de París per les glaceres i els pols, Austràlia ha demostrat el seu compromís amb la lluita contra el canvi climàtic i la investigació de les seves repercussions als extrems meridionals del nostre planeta.

FAQ:

P: Què és el corrent circumpolar antàrtic (ACC)?

R: L'ACC és el corrent més fort del món, que flueix d'est a oest al voltant de l'Antàrtida, actuant com a escut protector contra les aigües càlides.

P: Què són els remolins?

R: Els remolins són formacions d'aigua que es mouen en sentit contrari al corrent.

P: Per què és important investigar l'impacte dels remolins a l'ACC?

R: Els científics sospiten que els remolins poden servir com a portes d'entrada perquè la calor s'infiltri a la regió antàrtica, la qual cosa pot provocar el desglaç de les glaceres i contribuir a l'augment del nivell del mar.

P: Quines eines i equips s'utilitzen en l'expedició?

R: L'expedició implica l'ús de planadors autònoms d'aigües profundes, un sistema d'amarratge flotant, flotadors argo i sensors de conductivitat, temperatura i profunditat (CTD) per recollir dades sobre les propietats de l'aigua.

P: Quina és la importància del satèl·lit DAFO?

R: El satèl·lit DAFO recentment llançat proporciona mesures d'alta resolució de la dinàmica de l'oceà, permetent als científics observar característiques a escala fina que abans eren inaccessibles, contribuint a una millor comprensió del funcionament complex de l'oceà.