Els científics descobreixen que el nucli intern de la Terra és sorprenentment suau

Els científics han fet un descobriment intrigant sobre el nucli interior de la Terra, desafiant les creences anteriors que es tractava d'una massa sòlida de metall. Un nou estudi suggereix que la suavitat del nucli intern és causada per àtoms hiperactius que es mouen dins de la seva estructura molecular més del que es pensava.

El nucli interior, compost principalment de ferro, és un gruix esfèric massiu que abasta aproximadament 760 milles de diàmetre i s'estima que té almenys 1 milions d'anys. Està envoltat pel nucli exterior, un mar remolí de metalls líquids, que està encara més embolcallat pel mantell, una capa de roca fosa just a sota de l'escorça sòlida de la Terra.

Inicialment, els experts creien que la immensa pressió al centre del nucli el solidificaria completament, immobilitzant els àtoms de ferro disposats en una xarxa hexagonal. No obstant això, les ones sísmiques dels terratrèmols del 2021 van revelar inconsistències dins del nucli interior, fet que va fer que els científics s'hi referiessin com un "món ocult moll".

S'han proposat diverses explicacions per a aquesta suavitat, com ara l'atrapament de ferro líquid dins del nucli o l'existència d'un "estat superiònic" on els àtoms d'altres elements, com el carboni i l'hidrogen, flueixen constantment per la xarxa d'àtoms de ferro.

En un nou estudi publicat a la revista Earth, Atmospheric and Planetary Sciences, els investigadors van presentar una explicació alternativa. Van simular la pressió intensa del nucli intern al laboratori i van observar el comportament dels àtoms de ferro en aquestes condicions. Aquestes dades es van utilitzar per crear un nucli virtual simulat anomenat "supercèl·lula".

Les simulacions de supercel·lules van revelar que els àtoms de ferro es poden moure dins de la seva estructura amb més llibertat del que es creia anteriorment, fins i tot canviant de posició dins de la gelosia sense comprometre la seva forma general. Aquest fenomen, conegut com a "moviment col·lectiu", contribueix a la suavitat del nucli intern i la seva debilitat davant les forces de cisalla.

Els resultats d'aquest estudi obren noves idees sobre els misteris del nucli intern i el seu paper en la generació del camp magnètic de la Terra. Aquest mecanisme fonamental millorarà encara més la comprensió dels processos dinàmics i l'evolució del nucli intern.

En general, aquest estudi demostra que el nucli interior de la Terra és inesperadament flexible a causa de la hiperactivitat dels àtoms que hi ha al seu interior. Aquest descobriment desafia la nostra comprensió prèvia de la naturalesa rígida del nucli i ofereix una comprensió més profunda de les complexitats de l'estructura interna del nostre planeta.

Fonts:

– Títol: Els científics descobreixen que el nucli intern de la Terra és sorprenentment suau

– Font: (no s'ha proporcionat cap URL)