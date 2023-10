Els científics descobreixen alts nivells d'heli a la lava de l'Àrtic, cosa que suggereix que el nucli de la Terra s'està filtrant

By

Els científics han fet un descobriment intrigant que pot insinuar una fuita al nucli de la Terra. S'han trobat alts nivells d'heli-3 (³He), un isòtop rar, en colades de lava de 62 milions d'anys a l'illa de Baffin a l'arxipèlag àrtic. Aquesta troballa desafia la creença que el nucli de la Terra, una bola gegant de ferro fos al centre del planeta, està encapsulat i aïllat.

Normalment, ³Es troba a les roques prové del material bombardejat pel sol durant les primeres etapes de l'existència del planeta. Com que la Terra no produeix gaire ³He i el poc que s'escapa a l'espai a causa de la radiació solar, és inusual descobrir nivells alts d'aquest isòtop a les roques avui dia. La majoria de les roques riques en He es remunten al mantell terrestre.

Els nivells de ³Va trobar a les roques d'olivina de lava de les illes Baffin superen amb escreix el que els científics creien que era possible. El mantell de la Terra, que allibera constantment lava i absorbeix parts de l'escorça, perd de manera natural part del ³He conservat originalment amb el pas del temps. Tanmateix, si la quantitat de ³He en una roca supera un cert límit, suggereix que l'heli prové d'una font diferent.

Aquest descobriment porta els investigadors a considerar la possibilitat que l'heli provingui del nucli de la Terra. Això desafia la comprensió anterior que el nucli i les capes exteriors del planeta, inclosos el mantell i l'escorça, són químicament estables i no transfereixen material entre ells. Si aquesta troballa és certa, suggereix que l'interior profund del nostre planeta és més dinàmic del que es pensava, amb elements que es mouen entre el nucli metàl·lic i les parts rocoses de la Terra.

Ara s'estan realitzant més investigacions per determinar si elements diferents de l'heli també escapen del nucli de la Terra i com i quan aquests elements migren als components rocosos del planeta. Aquest estudi innovador il·lumina la naturalesa complexa i dinàmica del nostre planeta i té el potencial de revisar la nostra comprensió dels seus processos interns.

Fonts:

