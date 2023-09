L'exoplaneta ultradens Gliese 367 b

El descobriment d'exoplanetes ha aprofundit en la nostra comprensió de l'univers i ha desafiat les nostres teories existents sobre la formació planetària. Entre els nombrosos exoplanetes catalogats, destaca Gliese 367 b, també conegut com a Tahay, com un estrany. Està classificat com un planeta de període ultracurt (USP) a causa del seu període orbital extremadament curt de només 7.7 hores. El que fa que Gliese 367 b sigui encara més intrigant és la seva composició ultra densa, amb una densitat gairebé el doble de la de la Terra.

Elisa Goffo, autora principal d'un estudi recent realitzat a la Universitat de Torí, compara Gliese 367 b amb un planeta semblant a la Terra amb el seu mantell rocós despullat. Això suggereix que el planeta està compost principalment de ferro. La investigació, titulada "Company for the Ultra-High Density, Ultra-short Period Sub-Earth GJ 367 b: Discovery of Two Additional Low-Mas Planets at 11.5 and 34 Days", no només perfecciona les mesures de la massa de Gliese 367 b i radi però també revela la presència de dos planetes germans.

El descobriment de Gliese 367 b es va fer utilitzant dades del Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) el 2021. Tanmateix, l'estudi recent va utilitzar l'espectrògraf HARPS (High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher) de l'Observatori Europeu del Sud per obtenir mesures més precises. . Els investigadors van trobar que Gliese 367 b té un radi del 70 per cent de la Terra i una massa del 63 per cent de la de la Terra, el que el fa el doble de dens que el nostre planeta.

La inusual densitat de Gliese 367 b suggereix que probablement és el nucli d'un planeta més gran, després d'haver perdut el seu mantell rocós per un esdeveniment catastròfic o col·lisions amb altres protoplanetes durant la seva formació. Una altra possibilitat és que Gliese 367 b sigui el romanent d'un gegant gasós que va emigrar a prop de la seva estrella, donant lloc a l'eliminació de la seva atmosfera.

L'estudi també va revelar l'existència de dos planetes addicionals al sistema, Gliese 367 c i d, que recolza encara més la idea que els planetes del període ultracurt es troben sovint en sistemes amb múltiples planetes. Aquests planetes companys, tot i que orbiten prop de l'estrella com Gliese 367 b, tenen masses més baixes. La presència dels planetes germans proporciona pistes importants per entendre el procés de formació de Gliese 367 b.

La investigació realitzada per Goffo i els seus col·legues contribueix al nostre coneixement dels exoplanetes i de la diversa gamma de composicions planetàries que es troben a l'univers. Les troballes d'aquest estudi tenen implicacions per a la nostra comprensió de la formació planetària i els escenaris potencials de formació que van donar lloc al planeta estrany ultradens Gliese 367 b.

