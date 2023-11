Nous horitzons a la comunicació espacial: la NASA amplia les comunicacions òptiques

By

La NASA està revolucionant la comunicació espacial amb el seu darrer assoliment en tecnologia de comunicacions òptiques. En una gesta innovadora, l'agència va transmetre dades amb èxit mitjançant un làser d'infraroig proper codificat amb dades de prova, marcant la demostració més llunyana d'aquesta tecnologia. Des d'una distància de gairebé 10 milions de milles, l'experiment de comunicacions òptiques de l'espai profund (DSOC) de la NASA va transmetre les dades al telescopi Hale de l'Observatori Palomar de Caltech a Califòrnia. Aquest assoliment notable supera la distància entre la Terra i la Lluna per un factor de 40.

Anomenat com la "primera llum", aquest èxit transcendental és un pas crucial per avançar en les capacitats de transmissió de dades a tot el sistema solar. Trudy Kortes, directora de Demostracions Tecnològiques a la seu de la NASA, va destacar la importància d'aquesta fita. Kortes preveu el potencial de les comunicacions d'alta velocitat de dades que poden transmetre informació científica, imatges d'alta definició i fins i tot streaming de vídeo. Aquest progrés estableix l'escenari per al següent gran salt de la humanitat: l'exploració de Mart.

Comparant les comunicacions òptiques amb el canvi de les línies telefòniques tradicionals a la fibra òptica, la NASA destaca l'immens potencial d'aquesta tecnologia. Mitjançant l'aprofitament de les comunicacions òptiques, la capacitat dels actuals sistemes de ràdio d'última generació utilitzats per les naus espacials es pot augmentar de 10 a 100 vegades.

L'experiment DSOC és la primera demostració de comunicacions òptiques de la NASA més enllà de la Lluna. Comprèn un transceptor làser de vol, un transmissor làser terrestre i un receptor làser terrestre. Integrat a la nau espacial Psyche de la NASA, que va iniciar la seva missió d'estudiar l'asteroide metàl·lic Psyche 16 el 13 d'octubre, el sistema DSOC va assolir aquesta fita notable durant la fase inicial de la seva missió en dues parts.

El desplegament reeixit de la tecnologia de comunicacions òptiques ens acosta a desvelar els misteris del cosmos. Amb capacitats de transmissió de dades millorades, les futures missions espacials poden transmetre grans quantitats d'informació, permetent descobriments innovadors i fomentant la recerca contínua de la humanitat per explorar el desconegut.

Preguntes més freqüents (FAQ)

Què són les comunicacions òptiques?

Les comunicacions òptiques, també conegudes com a comunicacions làser, són una tecnologia que utilitza raigs làser per transmetre dades en lloc de les ones de ràdio tradicionals. Mitjançant l'ús de llum làser, les comunicacions òptiques ofereixen velocitats de transmissió de dades més altes i una capacitat més gran en comparació amb els sistemes de ràdio tradicionals.

Com beneficien les comunicacions òptiques les missions espacials?

La tecnologia de comunicacions òptiques millora significativament les capacitats de transmissió de dades a les missions espacials. Permet comunicacions de major velocitat de dades, permetent la transmissió d'informació científica, imatges d'alta definició i fins i tot la transmissió de vídeo des de cossos celestes llunyans. Aquest avenç és crucial per a futurs esforços d'exploració espacial, com ara enviar humans a Mart.

Quina és la importància de l'experiment DSOC de la NASA?

L'experiment de comunicacions òptiques a l'espai profund (DSOC) de la NASA és un assoliment innovador en la comunicació espacial. És la primera demostració de comunicacions òptiques més enllà de la Lluna, que mostra el potencial de la tecnologia làser per transmetre dades a grans distàncies. L'èxit de l'experiment DSOC obre noves possibilitats per millorar les capacitats de transmissió i comunicació de dades en futures missions espacials.