EARTH rep un missatge innovador de l'espai profund mitjançant la comunicació làser

La Terra ha entrat en contacte amb l'espai profund en un assoliment innovador per a les comunicacions basades en l'espai. La nau espacial Psyche de la NASA, equipada amb un sistema de comunicació òptica experimental, ha transmès amb èxit un missatge a la Terra des de gairebé 10 milions de milles de distància, que és aproximadament 40 vegades la distància entre la Terra i la Lluna. Aquesta fita significativa marca la demostració més llunyana de les comunicacions òptiques.

L'objectiu principal de l'experiment de comunicacions òptiques a l'espai profund (DSOC) de la NASA és proporcionar a les futures missions espacials la capacitat de transmetre dades a velocitats molt més altes. Mitjançant l'ús de làsers d'infraroig proper, DSOC pretén aconseguir taxes de transmissió de dades de 10 a 100 vegades més grans que els actuals sistemes de radiofreqüència d'última generació utilitzats a les naus espacials. L'ús de la llum infraroja propera permet ones més compactes, permetent que les estacions terrestres rebin un volum més gran de dades.

La prova reeixida va implicar un observatori que emetia un raig làser al cel, que va ser rebut per la nau espacial Psyche com a referència d'apunt. Aleshores, la nau espacial va dirigir el seu propi làser cap a la Terra. El senyal, format per partícules de llum anomenades fotons, va ser descodificat per un observatori receptor del comtat de San Diego. Tot i que els fotons de l'infraroig proper van trigar uns 50 segons a viatjar de Psyche a la Terra durant la prova, a la seva distància més llunyana, s'espera que el viatge trigui uns 20 minuts.

Aquest avenç en la comunicació làser obre noves possibilitats per a futures missions espacials. Podria permetre a les naus espacials transmetre imatges d'alta qualitat i fins i tot transmetre vídeos en temps real des de l'espai profund. La visió de la NASA inclou l'ús de comunicacions òptiques per proporcionar als astronautes a Mart la capacitat de comunicar-se mitjançant vídeo. L'èxit del DSOC obre el camí per a un futur més ric en dades en l'exploració espacial.

FAQ:

P: Quin és l'objectiu principal de l'experiment DSOC de la NASA?

R: L'objectiu principal és proporcionar a les futures missions de la NASA les eines per transmetre dades a velocitats molt més altes.

P: Com la llum infraroja propera facilita taxes de transmissió de dades més altes?

R: La llum d'infrarojos propers permet empaquetar les dades en ones més estretes, permetent que les estacions terrestres rebin més dades.

P: Quina va ser la importància de la prova recent?

R: La prova recent va marcar la primera vegada que es va demostrar la comunicació òptica més enllà de la lluna.

P: Quines són les aplicacions potencials d'aquesta tecnologia innovadora?

R: Aquest avenç podria permetre la transmissió d'imatges de major qualitat i fins i tot de vídeo en temps real des de l'espai profund.