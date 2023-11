Nou avenç en la comunicació espacial: làser enviat des de la nau espacial Psyche

By

En un assoliment innovador, la National Aeronautics and Space Administration (NASA) va aconseguir recentment una cosa mai feta abans en el camp de la comunicació espacial. Van transmetre amb èxit un làser des de la nau espacial Psyche, situada a uns 10 milions de milles de distància de la Terra, al sud de Califòrnia. Aquest esdeveniment marca un pas important cap a l'avenç de l'exploració espacial, especialment en relació a futures missions tripulades a Mart.

El projecte Deep Space Optical Communications (DSOC) de la NASA va ser responsable d'enviar el làser infrarojo codificat amb dades de prova a una distància immensa en només 50 segons. El làser es va emetre des de la nau espacial Psyche no tripulada, que es va llançar a l'octubre i actualment està en ruta per investigar un cometa ple de metall al cinturó d'asteroides entre Mart i Júpiter. El làser va ser rebut pel telescopi Hale a l'Observatori Palomar de Caltech, la qual cosa la converteix en la demostració més llunyana de comunicacions òptiques mai aconseguit.

La directora de demostracions tecnològiques de la NASA, Trudy Kortes, va destacar la importància d'aquest èxit per obrir el camí cap a l'exploració de l'espai profund. En aconseguir aquesta "primera llum", els científics i els enginyers estan avançant cap al desenvolupament de comunicacions de major velocitat de dades que poden transmetre informació científica, imatges d'alta definició i streaming de vídeo. Aquests avenços són vitals ja que la NASA mira a enviar humans a Mart, que es considera el següent gran salt de la humanitat.

Tot i que el raig làser va recórrer una distància increïble, és important tenir en compte que no es tractava d'una comunicació extraterrestre. Malgrat les fantasies de ciència ficció, no hi va haver contacte amb la vida alienígena durant aquest esdeveniment històric.

