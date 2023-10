La Terra colpejada per una explosió inexplicable de Dead Star, els científics intrigats

By

Els científics han observat una explosió de raigs gamma originada en una estrella morta, coneguda com a púlsar, que és tan energètica que no es pot explicar. L'explosió és la més alta energia d'aquest tipus mai vista, equivalent a uns deu bilions de vegades l'energia de la llum visible o 20 tera-electronvolts. Els investigadors darrere de l'avenç diuen que aquest descobriment demana un replantejament de com funcionen aquests acceleradors naturals, els púlsars.

Els púlsars es formen quan una estrella explota en una supernova i deixa enrere una petita estrella morta. Aquestes estrelles mortes, també anomenades estrelles de neutrons, són increïblement denses i estan formades gairebé completament per neutrons. Giren extremadament ràpid i tenen un camp magnètic potent. Mentre giren, els púlsars emeten feixos de radiació electromagnètica, semblants a un far còsmic.

Es creu que la radiació dels púlsars és el resultat d'electrons ràpids produïts i emesos per la magnetosfera del púlsar, que està formada per plasma i camps electromagnètics que envolten l'estrella. Els científics han estat estudiant la radiació dels púlsars per entendre millor la seva formació.

En aquest cas, els investigadors van detectar un esclat de radiació del púlsar Vela amb components d'energia encara més elevats que els observats anteriorment. La radiació va arribar als 20 tera-electronvolts, que és unes 200 vegades més energètica que qualsevol radiació detectada prèviament d'aquest objecte. Això desafia el coneixement existent dels púlsars i requereix un replantejament de com funcionen aquests acceleradors naturals.

Els científics tenen l'esperança que, estudiant ràfegues d'energia més potents dels púlsars, seran capaços d'entendre millor aquests fascinants objectes celestes. El descobriment d'aquest esclat inexplicable d'una estrella morta obre noves vies per a la investigació i pot proporcionar informació valuosa sobre els mecanismes darrere de les emissions d'energia extremes dels púlsars.

Fonts:

– "Descobriment d'un component de radiació del Vela Pulsar que arriba als 20 Teraelectronvolts", Nature Astronomy