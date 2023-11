Els nous descobriments expliquen les taxes més altes de formació d'estrelles a les galàxies nanes

By

Un nou estudi realitzat per investigadors de la Universitat de Michigan ha posat llum sobre el fenomen intrigant de les taxes més altes de formació estel·lar en galàxies nanes menys evolucionades en comparació amb les galàxies massives. Les troballes, publicades a l'Astrophysical Journal, revelen que les galàxies nanes prístines experimenten un retard significatiu a l'hora d'expulsar el gas que s'acumula a les seves regions de formació estel·lar, permetent que es formin més estrelles durant un període més llarg.

L'autor principal Michelle Jecmen, investigadora de grau a la UM, explica: "A mesura que les estrelles es converteixen en supernova, contaminen el seu entorn produint i alliberant metalls. Argumentem que a baixa metal·licitat (entorns de galàxies relativament no contaminats) hi ha un retard de 10 milions d'anys en l'inici de forts supervents, que, al seu torn, provoca una formació estel·lar més alta.

L'estudi suggereix que el diagrama del diapasó del Hubble, que classifica les galàxies en funció de les seves característiques, proporciona informació clau sobre aquest fenomen. Les galàxies massives, caracteritzades per la seva forma rodona i abundants estrelles, ja han consumit tot el seu gas i han deixat de formar estels. Les galàxies espirals, situades al llarg de les puntes del diapasó, tenen braços gasosos i compactes on es produeix la formació d'estrelles. Al final de les dents hi ha les galàxies més petites i menys evolucionades.

Segons l'autor principal Sally Oey, astrònom de la UM, "Aquestes galàxies nanes només tenen aquestes regions de formació estel·lar realment mondo. Hi ha hagut algunes idees sobre per què això és... aquestes galàxies tenen problemes per aturar la seva formació estel·lar perquè no fan volar el seu gas".

A part de desvelar les raons de les taxes més altes de formació d'estrelles a les galàxies nanes, la investigació també ha revelat una implicació secundària emocionant. El retard de 10 milions d'anys dels forts supervents, observat a les galàxies nanes prístines, ofereix als astrònoms una oportunitat única d'estudiar escenaris que recorden l'alba còsmica, el període just després del Big Bang.

A mesura que el gas s'agrupa i forma buits en aquestes galàxies nanes de baixa metal·licitat, la radiació UV pot escapar a través d'aquests buits, de manera similar al concepte d'un model de "tanca". Això és especialment significatiu perquè la radiació ultraviolada té un paper crucial en la ionització de l'hidrogen, un procés que es va produir després del Big Bang i que va fer que l'univers es tornés transparent. Aquesta nova comprensió dels fenòmens còsmics primerencs ofereix informació valuosa sobre la formació i l'evolució de les galàxies al llarg de milers de milions d'anys.

En un estudi relacionat, utilitzant el telescopi espacial Hubble, els investigadors van investigar una galàxia nana propera anomenada Mrk 71. L'evidència observacional d'aquest estudi reforça el retard dels supervents, confirmant l'escenari inicial de Jecmen.

Les implicacions d'aquestes troballes s'estenen a la nostra comprensió de les galàxies observades durant l'alba còsmica pel telescopi espacial James Webb. Oey suggereix que encara queda molt per aprendre sobre les conseqüències d'aquests descobriments, que tenen el potencial de remodelar la nostra comprensió de l'univers i els seus orígens.

FAQ

Què són les galàxies nanes?

Les galàxies nanes són més petites i menys massives que les seves homòlegs, sovint caracteritzades per la manca de forma rodona i menys estrelles. Es consideren menys evolucionats i proporcionen una gran informació sobre les primeres etapes de la formació de les galàxies.

Què és el diagrama del diapasó Hubble?

El diagrama del diapasó de Hubble és un sistema de classificació de galàxies en funció de les seves característiques. Consta de tres tipus principals: el·líptic, espiral i irregular. Ajuda els astrònoms a categoritzar i entendre la diversa gamma de galàxies de l'univers.

Què és l'alba còsmica?

L'alba còsmica es refereix al període just després del Big Bang quan l'univers va passar de ser opac a convertir-se en transparent. Es va marcar per la ionització de l'hidrogen, un procés facilitat per la radiació ultraviolada.

Què és el telescopi espacial James Webb?

El telescopi espacial James Webb (JWST) és un futur observatori espacial que succeirà al telescopi espacial Hubble. Està dissenyat per estudiar la formació d'estrelles, galàxies i sistemes planetaris, i per investigar els orígens de l'univers. El JWST proporcionarà coneixements sense precedents sobre fenòmens còsmics, com ara l'alba còsmica, a causa de les seves capacitats avançades.