La quantitat de pols a l'aire augmenta, l'ONU demana més investigació sobre les tempestes de sorra i el canvi climàtic

Les Nacions Unides han informat d'un augment de la quantitat de pols a l'aire del món el 2022. L'augment s'atribueix a l'augment de les emissions de diverses regions, com ara el centre-oest d'Àfrica, la península Aràbiga, l'altiplà iranià i el nord-oest de la Xina. L'Organització Meteorològica Mundial (OMM) de l'ONU ha demanat més investigacions sobre com el canvi climàtic pot agreujar els punts calents de les tempestes de sorra.

Segons el Airborne Dust Bulletin de l'OMM, les activitats humanes com les temperatures més elevades, la sequera, l'evaporació més alta i la mala gestió de la terra contribueixen a l'aparició de tempestes de sorra i pols. Aquestes activitats redueixen la humitat del sòl, creant condicions favorables per a la formació de tempestes de sorra i pols.

L'informe anual de l'OMM examina la incidència i els perills de les tempestes de pols i el seu impacte en la societat. Revela que la mitjana mundial de concentracions mitjanes anuals de la superfície de pols el 2022 va superar lleugerament la del 2021. L'any passat, la xifra va ser de 13.8 micrograms per metre cúbic, mentre que el 2021, va ser de 13.5 micrograms per metre cúbic.

L'informe destaca que aproximadament 2,000 milions de tones de pols entren a l'atmosfera cada any, afectant la qualitat de l'aire i enfoscant els cels a les regions a milers de quilòmetres de distància. Aquestes tempestes de pols tenen impactes significatius en les economies, els ecosistemes, el temps i el clima. Tot i que part de la pols és un fet natural, una part important és el resultat d'una mala gestió de l'aigua i la terra.

En particular, el butlletí detallava tres incidents importants el 2022. Al març, es va produir un brot excepcional de pols des del nord d'Àfrica sobre Espanya i Portugal, amb valors horàries màxims que superen els 3,500 micrograms per metre cúbic, superant amb escreix el límit diari de 50 micrograms de la Unió Europea. Al maig, tant l'Orient Mitjà com l'est dels Estats Units van experimentar fortes tempestes de pols, que van afectar la visibilitat i les terres agrícoles.

El cap de l'OMM, Petteri Taalas, destaca els efectes perjudicials de les tempestes de sorra i pols sobre la salut, el transport i l'agricultura, destacant la necessitat de més investigacions sobre la relació entre les tempestes de pols i el canvi climàtic, que segueix sent relativament inexplorada. L'OMM demana la implementació de sistemes d'alerta primerenca de desastres meteorològics a tot el món i la integració d'habilitats de previsió de tempestes de pols i serveis d'alerta per mitigar l'empitjorament dels impactes del canvi climàtic.

