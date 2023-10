L'impacte del satèl·lit BlueWalker 3 en l'astronomia: nous descobriments i preocupacions

Un article de Nature publicat recentment fa llum sobre l'impacte detallat del satèl·lit BlueWalker 3 en l'astronomia. Es va trobar que aquest satèl·lit, llançat el setembre de 2022, es trobava entre els objectes més brillants del cel nocturn, la qual cosa va generar preocupacions sobre el seu impacte en les observacions astronòmiques. El document presenta dades d'una campanya d'observació internacional realitzada durant 130 dies, que tenia com a objectiu avaluar els canvis de brillantor del satèl·lit i la visibilitat del maquinari abandonat.

Les observacions van revelar que la brillantor de BlueWalker 3 va augmentar significativament després del desplegament complet de la seva matriu d'antenes, seguida de fluctuacions en les setmanes posteriors. El document també va establir una connexió entre la brillantor variable i altres factors, com ara l'alçada del satèl·lit sobre l'horitzó i el seu angle respecte de l'observador i el Sol.

Una troballa significativa va ser la desacoblament de l'adaptador del vehicle de llançament del satèl·lit BlueWalker 3. Aquest component va assolir una magnitud de 5.5, superior a la brillantor màxima recomanada per la Unió Astronòmica Internacional. També no es va registrar als catàlegs públics durant quatre dies, cosa que va suposar un repte per als observatoris terrestres que intentaven evitar la interferència dels satèl·lits.

A part de les interferències òptiques, hi ha preocupacions per les interferències de radiofreqüència. BlueWalker 3 transmet en freqüències de ràdio properes a les que utilitzen els radiotelescopis, cosa que pot dificultar la radioastronomia. Tot i que les zones de ràdio silencioses protegeixen dels transmissors terrestres, actualment no cobreixen les transmissions per satèl·lit. Es necessiten més investigacions per desenvolupar estratègies per protegir els telescopis de la multitud de satèl·lits previstos per al llançament en els propers anys.

Aquest document posa èmfasi en la necessitat de fer avaluacions d'impacte prèvies al llançament a mesura que les empreses despleguen més satèl·lits comercials. També destaca l'equilibri que cal assolir entre el progrés en la connectivitat i la preservació de la integritat del cel nocturn per a les observacions astronòmiques.

Fonts:

– Document de natura: "Avaluació de l'impacte del satèl·lit BlueWalker 3 sobre l'astronomia"

- Centre de la Unió Astronòmica Internacional per a la protecció del cel fosc i tranquil de la interferència de les constel·lacions de satèl·lits (IAU CPS)

– AST SpaceMobile