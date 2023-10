Les pluges de meteorits dracònids i orònides: una delicia celestial a l'octubre

Octubre ofereix als observadors d'estrelles una delícia celestial amb dues pluges de meteors actives, els Dracònids i les Orònides, que s'afegeixen a l'emoció del proper eclipsi solar i la Lluna del Caçador. Els Draconids, que comencen el 6 d'octubre i conclouen el 10 d'octubre, són la primera pluja de meteors del mes. Les Orònides, en canvi, arribaran al seu màxim al voltant del 21 al 22 d'octubre.

Originaris de la constel·lació de Draco, els Dracònids reben el nom de la constel·lació semblant a un drac des de la qual semblen irradiar. Aquestes pluges de meteors estan arrelades a les restes del cometa 21P/Giacobini-Zinner, descobert l'any 1900. A mesura que la Terra travessa les deixalles deixades pel cometa, els fragments cremen a unes 50 milles per sobre nostre, creant una pantalla impressionant. Tot i que els Draconids normalment no produeixen un gran nombre de meteors, tenen el potencial d'evolucionar cap a una tempesta de meteors, pintant el cel amb més de mil meteors.

Tot i que les pluges de meteors no tenen una rellevància astrològica exacta com les llunes noves i les llunes plenes, sempre s'associen amb la sort, la sincronicitat i la bona fortuna. Els Dracònids, sovint connectats amb la constel·lació d'Aquari, es poden interpretar per simbolitzar temes com el futur, la comunitat, les aspiracions, les esperances, els somnis, la llibertat i la revolució.

La pluja de meteors Draconid també té un significat mitològic. La constel·lació de Draco, històricament simbolitzada com un drac o serp, representa protecció i tresors amagats. És venerat per les civilitzacions antigues, lligat a històries de la serp del Jardí de l'Edèn, el cocodril de la mitologia egípcia i el guardià de les pomes d'or de la mitologia grega. Draco encarna temes de tutela, creació, aniquilació i atemporalitat.

Per presenciar les pluges de meteorits Draconids i Orionids, trobeu una zona fosca de cel clar i deixeu que els vostres ulls s'adaptin a la foscor durant uns 20 minuts. Tant si esteu interessats en les connexions astrològiques o simplement voleu gaudir del magnífic espectacle, aquestes pluges de meteorits ofereixen una exhibició impressionant que de ben segur captarà la vostra imaginació.

