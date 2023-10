Espectres de transmissió de GJ 1132 b: nous coneixements de les observacions JWST

La recerca d'atmosferes de planetes rocosos amb el telescopi espacial James Webb (JWST) s'ha centrat principalment en planetes que transiten per nanes M. Aquests planetes ofereixen proporcions favorables de mida planeta-estrella, que milloren la detecció de les característiques atmosfèriques. Tanmateix, a causa de la intensitat del senyal similar de les característiques atmosfèriques i el rendiment d'un sol trànsit de JWST, es necessiten múltiples observacions per confirmar qualsevol troballa.

En un estudi recent, els investigadors presenten dues observacions de trànsit del planeta rocós GJ 1132 b mitjançant l'instrument JWST NIRSpec G395H. Cobrint un rang de longituds d'ona de 2.8-5.2 μm, aquestes observacions pretenien il·luminar la composició atmosfèrica del planeta. Les observacions anteriors amb l'instrument WFC3 del telescopi espacial Hubble van donar resultats poc concloents, amb proves contradictòries d'una atmosfera o d'un espectre sense trets.

Les dades de JWST van revelar diferències significatives entre les dues visites. Durant un trànsit, l'espectre era coherent amb una atmosfera dominada per H2O, amb traces de CH4 i N2O. Alternativament, el senyal es podria atribuir a la contaminació estel·lar de taques estel·lars no ocultades. D'altra banda, l'espectre obtingut durant el segon trànsit semblava sense trets. Cap de les dues visites va donar suport a la presència prèviament informada d'HCN a l'atmosfera de GJ 1132 b. Les diferències observades entre les visites no es poden explicar per variabilitat atmosfèrica o efectes instrumentals.

És important destacar que els investigadors també van analitzar espectres estel·lars fora del trànsit i no van trobar cap evidència de canvis en la deshomogeneïtat estel·lar entre les visites, que estaven separades només 8 dies. A més, no es van identificar diferències significatives en els efectes sistemàtics instrumentals. L'explicació més plausible de les discrepàncies observades és el soroll aleatori que afecta l'anàlisi de dades.

Aquestes noves observacions proporcionen informació valuosa sobre els espectres de transmissió de GJ 1132 b i posen de manifest els reptes associats a la detecció i caracterització d'atmosferes d'exoplanetes rocosos. Estudis posteriors amb JWST i altres observatoris futurs continuaran ampliant la nostra comprensió de les diverses atmosferes presents a la població d'exoplanetes.

