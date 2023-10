La urbanització impulsa l'evolució de les plantes? Investigant els efectes de les illes de calor urbanes sobre la variació del color de les fulles

La urbanització ha transformat grans àrees de terra a la Terra, creant hàbitats creats per l'home coneguts com a entorns urbans. Aquests entorns imposen pressions selectives als seus habitants, inclosa l'exposició a superfícies de retenció de calor que formen illes de calor urbanes. Si bé les investigacions anteriors han explorat l'impacte de l'estrès per calor urbà en l'evolució dels animals, els seus efectes sobre les plantes segueixen en gran part sense explorar.

Per salvar aquesta bretxa d'investigació, un equip d'investigadors dirigit pel professor associat Yuya Fukano de la Universitat de Chiba al Japó va investigar com les illes de calor urbanes afecten els colors de les fulles d'Oxalis corniculata, una planta coneguda comunament com l'alzina rastrera. Aquesta planta presenta variacions en el color de les fulles, que van del verd al vermell, i es troba tant en espais urbans com no urbans de tot el món. Estudis anteriors suggereixen que aquestes variacions de color actuen com a adaptacions evolutives per protegir la planta de l'estrès ambiental, amb pigments vermells a les fulles pensat per mitigar el dany induït per la calor i la llum.

A través d'observacions de camp realitzades a regions urbanes i no urbanes a escala local, paisatgística i global, els investigadors van trobar que les variants de fulla vermella de l'algada rastrera es trobaven habitualment a prop de superfícies impermeables a les zones urbanes, mentre que les variants de fulla verda eren dominants a les zones urbanes. espais verds. Aquest patró geogràfic era coherent a tot el món, confirmant un vincle entre la urbanització i les variacions del color de les fulles a l'algada rastrera.

Es van realitzar més experiments per quantificar els beneficis adaptatius d'aquestes variacions de color de fulla. Els resultats van mostrar que les variants de fulla vermella presentaven taxes de creixement superiors i una major eficiència fotosintètica a altes temperatures, mentre que les variants de fulla verda van prosperar a temperatures més baixes. Les variants de fulla vermella mostraven una major tolerància a l'estrès i eren més competitives a les zones urbanes amb baixa densitat de plantes, mentre que les variants de fulla verda van prosperar a les zones verdes exuberants.

Les anàlisis genètiques van indicar que la variant de fulla vermella d'O. corniculata podria haver evolucionat diverses vegades a partir de la planta ancestral de fulla verda. Aquesta investigació proporciona informació valuosa sobre l'evolució en curs a les zones urbanes i destaca la importància d'entendre l'adaptació de les plantes a les illes de calor urbanes per a la producció de cultius sostenibles i la dinàmica dels ecosistemes.

Es necessiten més investigacions per explorar altres trets de les plantes més enllà del color de les fulles per a una comprensió completa de l'adaptació de les plantes a les illes de calor urbanes.

Font: Yuya Fukano et al, Del verd al vermell: l'estrès per calor urbà impulsa l'evolució del color de les fulles. Avenços científics (2023). DOI: 10.1126/sciadv.abq3542 (Universitat de Chiba)