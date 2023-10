Un estudi descobreix que els humans presten menys atenció a la feina quan pensen que els robots ho han comprovat

Un nou estudi de la Universitat Tècnica de Berlín ha revelat que els humans tendeixen a prestar menys atenció al seu treball quan creuen que els robots ja l'han comprovat. Els investigadors van simular un escenari en què els participants tenien l'encàrrec de comprovar els defectes de les plaques de circuit. A la meitat dels participants se'ls va dir que un robot anomenat Panda havia inspeccionat primer les plaques de circuit i que podien veure i escoltar el robot mentre treballaven.

L'estudi va trobar que els humans que treballaven al costat dels robots eren més propensos a exhibir un fenomen conegut com a "loafing social". El disgust social es produeix quan les persones fan menys esforç en equip que quan treballen sols. Els investigadors suggereixen que aquesta disminució de la productivitat es podria atribuir a un canvi en la motivació en la configuració de tasques compartides.

Tot i que no hi va haver cap diferència significativa en el temps i l'esforç invertit pels dos grups de participants, els que creien que estaven treballant amb el robot van detectar menys defectes més tard en la tasca. Això es pot explicar pel fet que treballar en equip redueix el sentit de responsabilitat individual pel resultat d'una tasca.

Una limitació de l'estudi va ser que els participants no interactuaven directament amb el robot i eren conscients que estaven sent observats com a part de l'estudi. No obstant això, les troballes plantegen preguntes importants sobre les implicacions de les associacions entre humans i robots en situacions de la vida real.

El fenomen de la pausa social s'ha estudiat des de l'any 1913, quan Max Ringelmann el va observar per primera vegada durant un experiment de tirar de cordes. Destaca la disminució de l'esforç que les persones solen dedicar a una tasca quan treballen en equip.

Els investigadors també van cridar l'atenció sobre els reptes de controlar l'atenció i els nivells de compromís en les col·laboracions humans-robots. Tot i que és fàcil rastrejar la mirada d'una persona, determinar si la informació s'està processant adequadament mentalment és una tasca més complexa.

Aquest estudi té implicacions més enllà de l'entorn de la investigació. En indústries com l'aviació, on la interacció humana-automatització és crucial, les avaries en la coordinació poden provocar errors. Per tant, una formació, procediments i comentaris efectius són essencials per garantir l'ús segur i eficient de l'automatització al lloc de treball.

Fonts:

– L'estudi realitzat per la Universitat Tècnica de Berlín: [Nom de la font]

– Recerca del professor francès Max Ringelmann sobre el disgust social: [Nom de la font]

– Estudi sobre els riscos de la interacció home-automatització a l'aviació: [Nom de la font]