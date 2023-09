Explorant les aplicacions ètiques de la bioinformàtica

By

La bioinformàtica, abans un concepte limitat a la ciència ficció, ara és una realitat. A mesura que aquesta tecnologia segueix avançant, és important tenir en compte les implicacions ètiques i investigar-la i aplicar-la de manera responsable. Un grup d'experts internacionals, inclosos els inventors de DishBrain, s'han associat amb bioètics i investigadors mèdics per abordar aquest problema.

L'autor principal, el doctor Brett Kagan, director científic de Cortical Lab, subratlla la necessitat d'un enfocament més gran a l'hora d'integrar sistemes neuronals biològics amb substrats de silici. Tot i que el potencial d'un comportament semblant a la intel·ligència és prometedor, s'ha de garantir un progrés sostenible.

El professor Julian Savulescu, Càtedra Uehiro d'Ètica Pràctica de la Universitat d'Oxford, destaca la urgència de determinar respostes pràctiques sobre allò que es considera conscient o humà en el context de la tecnologia actual. El document reconeix que hi ha diverses maneres de descriure la consciència o la intel·ligència, cadascuna amb implicacions diferents per als sistemes intel·ligents de base biològica.

També es qüestiona l'estatus moral dels bioordinadors. El document fa referència al filòsof Jeremy Bentham, que defensava que la capacitat de raonar o comunicar-se no és el factor determinant, sinó la capacitat de patir. El simple fet de mostrar una intel·ligència semblant a l'ésser humà no atorga necessàriament un estatus moral als ordinadors de base biològica.

Tot i que el document no pretén respondre a totes les preguntes ètiques que envolten els bioordinadors, proporciona un marc de partida per garantir una investigació i una aplicació responsables. També s'esmenten els reptes ètics i les oportunitats que presenta DishBrain, especialment en relació a la millora de la nostra comprensió de malalties com l'epilèpsia i la demència.

L'impacte potencial de la bioinformàtica és important, ja que ofereix una alternativa més eficient energèticament a la informàtica tradicional basada en silici. Mentre que els superordinadors consumeixen milions de watts d'energia, el cervell humà utilitza tan sols 20 watts. Explorant la bioinformàtica, podem abordar les preocupacions ambientals associades a les emissions de carboni de la indústria de les TI.

En conclusió, aquest article proporciona una base per a consideracions ètiques en el camp de la bioinformàtica. Subratlla la necessitat d'una recerca i aplicació responsable, alhora que destaca els possibles beneficis i reptes que presenta aquesta tecnologia.

Font: Cortical Labs, Biotechnology Advances (document disponible a petició)