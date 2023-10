Els planetes de la mida de la Terra són més comuns al voltant de les nanes vermelles? Potser no

La recerca d'exoplanetes potencialment habitables sovint se centra en mons de la mida de la Terra, tenint en compte que la Terra és l'únic planeta habitable conegut. L'emoció recent va envoltar el descobriment de set planetes de la mida de la Terra orbitant una estrella nana vermella al sistema TRAPPIST-1, fet que va fer especular que aquests planetes podrien ser més comuns al voltant de les nanes vermelles en comparació amb les estrelles semblants al Sol. Tanmateix, les noves investigacions suggereixen el contrari.

La recerca d'exoplanetes va començar amb el telescopi espacial Kepler de la NASA, que va identificar prop de 5,000 exoplanetes, amb milers més pendents de confirmació. Les troballes inicials de Kepler van indicar que els exoplanetes de la mida de la Terra a les zones habitables eren més freqüents al voltant dels nans M (nanes vermelles). Tanmateix, amb el pas del temps, van sorgir dubtes sobre l'exactitud de les dades de Kepler.

L'estudi recent, titulat "No hi ha proves per a més planetes de mida terrestre a la zona habitable de les estrelles M de Kepler versus les estrelles FGK", escrit per Galen Bergsten de la Universitat d'Arizona, desafia els supòsits anteriors. Destaca que les deteccions fiables de planetes de la mida de la Terra a la zona habitable segueixen sent esquives, fins i tot per als nans M.

Kepler va ser dissenyat per observar planetes de la mida de la Terra al voltant d'estrelles semblants al Sol, però les fallades mecàniques van interrompre el seu seguiment a llarg termini, impedint una enquesta exhaustiva. En conseqüència, els investigadors van haver de confiar en les dades limitades de Kepler per estimar l'aparició de planetes de la mida de la Terra al voltant de les nanes vermelles. Estudis anteriors van suggerir un nombre significatiu d'aquests planetes, però la nova investigació suggereix que els resultats de Kepler no eren precisos, la qual cosa feia que les taxes d'ocurrència estimades no fossin fiables.

Mitjançant la utilització de la nau espacial Gaia, que mesura amb precisió les propietats de les estrelles, l'estudi revela que moltes de les estrelles de Kepler eren més grans i calentes del que es pensava anteriorment. Les dades millorades de Gaia exposa la imprecisió dels resultats de Kepler i soscava encara més la suposició que els planetes de la mida de la Terra són més comuns al voltant de les nanes vermelles.

Tot i que la investigació desafia les estimacions anteriors, és important tenir en compte que trobar planetes semblants a la Terra és un repte a causa de les dificultats per detectar trànsits al voltant de les nanes vermelles. A més, l'habitabilitat dels planetes nans vermells encara és un tema d'incertesa, donat el potencial d'alts nivells de radiació i atmosferes inestables.

Hi ha molt més per aprendre sobre els exoplanetes de la mida de la Terra, els diferents tipus d'estrelles i les seves zones habitables. A mesura que es disposi de dades més precises i els científics realitzin més investigacions, la nostra comprensió seguirà aprofundint. La recerca per determinar la prevalença de planetes de la mida de la Terra a les zones habitables continua en curs, tant al voltant de nanes vermelles com d'estrelles semblants al Sol.

Fonts:

- "No hi ha proves per a més planetes de la mida de la Terra a la zona habitable de les estrelles M de Kepler versus les estrelles FGK" (The Astronomical Journal, arxiv.org)