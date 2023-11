L'univers primerenc revela visions sorprenents: les galàxies joves mostren una composició química inesperada

By

Un equip d'astrofísics de la Northwestern University ha fet descobriments fascinants sobre l'evolució de les primeres galàxies de l'univers mitjançant dades del telescopi espacial James Webb (JWST). Els investigadors es van centrar en les galàxies "adolescents" que es van formar només entre dos i tres mil milions d'anys després del Big Bang, proporcionant informació valuosa sobre els nostres orígens còsmics.

Tradicionalment, estudiar galàxies llunyanes és com mirar enrere en el temps, amb la llum que triga milers de milions d'anys a arribar-nos. L'anàlisi de l'equip de les dades de l'enquesta de l'evolució química restringida mitjançant línies ionitzades a les aurores interestel·lars (CECILIA) va revelar troballes inesperades. Aquestes galàxies no només eren més calentes del que s'esperava, sinó que també contenien, sorprenentment, elements pesats com el níquel.

Mitjançant una imatge composta creada a partir de la llum recollida de 23 galàxies, l'equip d'investigació va identificar la presència de vuit elements: hidrogen, heli, nitrogen, oxigen, silici, sofre, argó i níquel. Si bé es preveien els elements més lleugers, la presència de níquel, un element més pesat que el ferro, va ser una revelació extraordinària.

L'observació de níquel en galàxies llunyanes és poc freqüent, fins i tot a les galàxies més antigues més properes a nosaltres. Normalment, el níquel s'observa després de múltiples cicles vitals d'estrelles, a través de supernoves, i la posterior síntesi i propagació d'elements més pesats per tota la galàxia. El descobriment del níquel suggereix quelcom únic sobre les estrelles dins d'aquestes primeres galàxies.

L'autor principal de l'estudi, la professora assistent Allison Strom, especula que les temperatures més altes observades en aquestes galàxies joves poden estar relacionades amb la seva peculiar composició química. Explica que les diferents temperatures de les galàxies són una manifestació del seu ADN químic diferent, ja que la temperatura i la química del gas a les galàxies estan intrínsecament relacionades.

Aquesta investigació innovadora obre noves preguntes sobre l'univers primerenc i la formació de les galàxies. Les troballes de l'estudi es van publicar a The Astrophysical Journal Letters, donant llum als complexos i complexos processos que van donar forma a la nostra història còsmica.

FAQ

1. Què va revelar l'estudi sobre les primeres galàxies de l'univers?

L'estudi va trobar que les galàxies "adolescents" de l'univers primerenc eren més calentes del que s'esperava i contenien elements pesants com el níquel, que és relativament rar a les galàxies llunyanes.

2. Quines tècniques es van utilitzar per estudiar aquestes galàxies?

Els astrofísics van utilitzar dades del telescopi espacial James Webb (JWST) i de l'enquesta de l'evolució química restringida mitjançant línies ionitzades a l'aurora interestel·lar (CECILIA). Van combinar longituds d'ona de llum recollides de múltiples galàxies per crear una imatge composta.

3. Per què és significativa la presència de níquel?

El níquel s'observa normalment a les galàxies més antigues més properes a nosaltres, després de múltiples rondes de supernoves i la síntesi d'elements més pesants. La seva presència en aquestes galàxies joves suggereix característiques úniques en les seves poblacions estel·lars.

4. Com es connecten la temperatura de la galàxia i la química?

L'autor principal de l'estudi suggereix que les temperatures més altes observades d'aquestes galàxies poden estar relacionades amb la seva composició química diferent. La temperatura i la química del gas a les galàxies estan intrínsecament entrellaçades.