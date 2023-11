Desbloquejant els misteris del vidre: explorant la naturalesa estructural

El vidre, un material que s'ha utilitzat durant segles en diverses aplicacions, continua intrigant els científics amb la seva configuració atòmica desordenada i la seva regularitat estructural esquiva. Tanmateix, un avenç recent d'un grup de recerca dirigit pel professor Motoki Shiga del Centre d'anàlisi de dades a escala sense precedents de la Universitat de Tohoku ha aportat una nova llum sobre aquest material enigmàtic.

L'objectiu principal de l'estudi va ser les formes d'anells dins de les xarxes de vidre unides químicament. En desenvolupar maneres innovadores de quantificar l'estructura tridimensional i les simetries d'aquests anells, els investigadors van poder descobrir coneixements valuosos. Dos indicadors, "rodonesitat" i "rugositat", van tenir un paper crucial a l'hora de determinar el nombre de formes d'anells representatives tant en sílice cristal·lina com vidriada (SiO2).

Sorprenentment, l'anàlisi va revelar una barreja d'anells únics del vidre, així com alguns que s'assemblaven als que es troben en els cristalls. Aquesta troballa desafia la suposició convencional que el vidre no té ordre estructural i demostra que hi ha patrons subjacents dins de la seva disposició aparentment caòtica d'àtoms.

A més, el grup de recerca va desenvolupar una tècnica per mesurar les densitats atòmiques espacials al voltant dels anells examinant-ne la direcció. Aquest enfocament va revelar l'anisotropia, cosa que indica que la configuració atòmica no està regulada uniformement en totes direccions. Aquest descobriment s'alinea amb l'evidència experimental, com ara les dades de difracció de SiO2, i destaca les àrees d'ordre estructural localitzat enmig del trastorn general.

Entendre la regularitat estructural del vidre té implicacions de gran abast. No només proporciona informació sobre les transicions de fase, com ara la vitrificació i la cristal·lització, sinó que també obre vies per controlar les estructures i propietats dels materials. El professor Shiga subratlla la importància d'aquest avenç, afirmant: "La nostra anàlisi reeixida contribueix a entendre les transicions de fase... i proporciona les descripcions matemàtiques necessàries per controlar les estructures i propietats dels materials".

De cara al futur, Shiga i el seu equip planegen aprofitar aquestes noves tècniques per explorar més els materials de vidre, utilitzant enfocaments basats en dades com l'aprenentatge automàtic i la intel·ligència artificial. Aquest enfocament centrat en les dades promet desbloquejar noves possibilitats i impulsar més avenços en la investigació del vidre.

Font original: Materials de comunicació [DOI: 10.1038/s43246-023-00416-w]

