Un estudi recent ha posat de manifest la misteriosa desaparició d'animals marins que es va produir fa entre 390 i 385 milions d'anys al pol sud. La investigació realitzada aporta una nova visió de l'impacte profund del canvi climàtic i del nivell del mar en els ecosistemes marins.

Durant el període del Devonià mitjà i inicial, el supercontinent Gondwana, que incloïa parts de l'actual Àfrica, Amèrica del Sud i l'Antàrtida, estava situat prop del pol sud. Contràriament al paisatge gelat que ara associem amb l'Antàrtida, aquesta antiga massa terrestre va experimentar climes més càlids i nivells del mar més alts, cosa que va provocar grans inundacions.

Els científics han estat desconcertats durant molt de temps per l'aparició i la posterior desaparició de la biota Malvinoxhosan, un grup d'animals marins que va prosperar en aigües més fresques. Aquest grup estava format per diversos tipus de marisc, molts dels quals ja estan extingits. Després de dos segles de misteri, l'autor principal de l'estudi, el doctor Cameron Penn-Clarke, explica que l'origen i la desaparició d'aquests animals finalment s'han desvetllat.

Per investigar aquest fenomen, els investigadors van reunir i analitzar una gran quantitat de dades fòssils. Mitjançant l'ús de mètodes analítics avançats, van examinar acuradament les capes de roca antiga, cadascuna amb els seus propis registres fòssils únics. L'anàlisi va revelar entre 7 i 8 capes diferents, mostrant una disminució progressiva de la diversitat d'animals marins.

En comparar aquestes capes amb dades ambientals antigues i registres de temperatura global, els investigadors van fer un descobriment alarmant. Van trobar una forta correlació entre la disminució de la diversitat d'espècies marines i la fluctuació del nivell del mar i els canvis climàtics. Va ser durant una fase de refredament global que va florir la biota de Malvinoxhosan. Les condicions més fresques van permetre que aquests animals s'especialitzessin, beneficiant-se de barreres tèrmiques circumpolars a prop dels pols. Tanmateix, a mesura que les temperatures van començar a augmentar, els animals Malvinoxhosan van desaparèixer, deixant pas a espècies més adequades a aigües més càlides.

Les alteracions del nivell del mar durant aquest període probablement van trencar les barreres oceàniques naturals, permetent que les aigües equatorials càlides s'infiltressin al pol sud. En conseqüència, aquestes espècies d'aigües càlides van dominar, cosa que va indicar la desaparició de les criatures marines Malvinoxhosan. La ruptura dels ecosistemes polars provocada per la desaparició de la biota Malvinoxhosan va ser catastròfica i irreversible.

El doctor Penn-Clarke ho descriu com un "misteri d'assassinat de 390 milions d'anys". Les troballes de l'estudi indiquen que els efectes combinats dels canvis en el nivell del mar i la temperatura van ser els factors principals que van desencadenar aquest esdeveniment d'extinció. Tot i que aquest esdeveniment en particular coincideix amb les extincions conegudes durant el període Devonià primerenc i mitjà, els investigadors no tenen inferències precises sobre l'edat.

Entendre la sensibilitat dels entorns polars i dels ecosistemes als canvis en el nivell del mar i la temperatura és crucial, especialment a la llum de l'actual crisi de la biodiversitat. L'estudi subratlla la naturalesa permanent dels canvis que es produeixen a les regions polars. Aquestes troballes posen de manifest la urgència de protegir i preservar aquests ecosistemes vulnerables.

– Autor principal de l'estudi, el Dr. Cameron Penn-Clarke de la Universitat de Witwatersrand, Institut d'Estudis Evolutius.