Imatge directa de glicans que s'uneixen a biomolècules a nivell d'una sola molècula

Un equip de químics orgànics del Max-Planck Institute for Solid-State Research, en col·laboració amb investigadors de la Universitat de Tübingen i la Universitat de Copenhaguen, ha desenvolupat un mètode de microscòpia per capturar imatges de glicans units a biomolècules. Els glicans, que són hidrats de carboni implicats en diversos processos biològics, es troben normalment a la superfície cel·lular. Aquesta investigació, publicada a Science, presenta un avenç en les tècniques d'imatge a nivell d'una sola molècula.

Els glicans tenen un paper crucial en el plegament de proteïnes i s'han estudiat àmpliament per la seva importància en els processos biològics. En aquest estudi, els investigadors van utilitzar una tècnica d'electrospray per empènyer els glicans units a molècules de lípids i proteïnes (conegudes com a glicosaminoglicans i glicoconjugats) a superfícies de plata i coure. Això va permetre obtenir imatges directes de les molècules mitjançant microscòpia de túnel d'escaneig.

Mitjançant aquesta tècnica, l'equip d'investigació va poder identificar monosacàrids específics dins de les cadenes de glicans i obtenir informació sobre l'orientació i les posicions d'unió dels glicans a la columna vertebral de les proteïnes. Els científics també van demostrar l'aplicació d'aquest mètode d'imatge capturant imatges de glicans lligats a l'oxigen units a proteïnes de mucina, que podrien ajudar a la detecció de biomarcadors primerencs del càncer.

Aquesta nova tècnica d'imatge té un gran potencial en diversos esforços de recerca, inclosa la identificació de glicolípids i glicoproteïnes desconeguts. La capacitat de visualitzar les seqüències i les ubicacions dels glicans a nivell d'una sola molècula proporciona informació valuosa sobre les propietats estructurals i els papers funcionals d'aquests hidrats de carboni en els processos biològics.

font: Kelvin Anggara et al, Observació directa de glicans units a proteïnes i lípids a nivell de molècula única, Science (2023). DOI: 10.1126/science.adh3856