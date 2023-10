El complex de ruteni dinuclear permet una reducció de CO2 fotocatalítica altament selectiva

Els investigadors de la Universitat de Tsukuba han fet un avenç significatiu en el camp de les energies renovables desenvolupant un complex de ruteni dinuclear (Ru) que actua com a fotocatalitzador eficient per convertir el CO2 en monòxid de carboni (CO). Aquest avenç és molt prometedor per abordar l'esgotament dels combustibles fòssils i combatre l'escalfament global.

De manera similar al procés de fotosíntesi de les plantes, la conversió i l'emmagatzematge de l'energia solar en energia química són crucials per abordar els reptes ambientals. L'equip va utilitzar les potents propietats fotocatalítiques del complex dinuclear Ru per aconseguir una reacció de reducció de CO2 altament eficient, donant lloc a una selectivitat de més del 99% per al CO.

Per dur a terme l'experiment, es va exposar a la llum una barreja de dimetilacetamida i aigua, que contenia el complex dinuclear Ru com a fotocatalitzador i un agent reductor de sacrifici, amb una longitud d'ona central de 450 nm en una atmosfera de CO2. Després de 10 hores, es va consumir tot l'agent reductor i el CO2 es va convertir amb èxit en CO.

Els investigadors van determinar que el rendiment quàntic màxim de la reacció a 450 nm era del 19.7%. Notablement, la reducció fotocatalítica de CO2 va procedir amb una eficiència notable, fins i tot quan la concentració inicial de CO2 en la fase gasosa es va reduir a l'1.5%. Això indica que gairebé tot el CO2 introduït es podria convertir en CO.

L'estabilitat millorada del complex dinuclear Ru recentment desenvolupat s'atribueix al fort efecte quelant del lligand emprat. Els dos fragments del complex Ru del complex participen en la fotosensibilització, millorant encara més la seva estabilitat en condicions de reacció.

Els investigadors pretenen millorar encara més l'activitat catalítica del complex Ru per crear un sistema de reacció capaç de conduir de manera eficient el procés de reducció de CO2, fins i tot a concentracions de CO2 més baixes equivalents a les de l'atmosfera terrestre.

Aquesta investigació obre noves possibilitats per utilitzar l'energia solar per convertir el CO2 en productes químics de valor afegit i ofereix un enfocament prometedor per combatre els efectes negatius de les emissions de carboni.

Font: Journal of the American Chemical Society