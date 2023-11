Els dinosaures com a extraterrestres? Exploreu les possibilitats de la vida extraterrestre

Els científics fa temps que estan intrigats per la idea de la vida extraterrestre, i un estudi recent publicat al Monthly Notices de la Royal Astronomical Society ha proposat una teoria fascinant: els dinosaures no només poden existir en altres planetes, sinó que també es podrien classificar com a extraterrestres. Tot i que els dinosaures s'han extingit durant més de 65 milions d'anys a la Terra, els investigadors suggereixen que explorant els compostos que estaven presents durant l'edat dels dinosaures però que actualment no es troben al nostre planeta, podríem descobrir aquestes criatures antigues en altres llocs.

L'estudi apunta a un element clau que podria conduir a un descobriment innovador: els nivells d'oxigen. Mentre que els nivells actuals d'oxigen de la Terra se situen al voltant del 21 per cent, durant l'època dels dinosaures, era més alt, al 30 per cent. Es creu que aquest contingut d'oxigen més elevat ha contribuït a l'èxit i el domini d'aquestes criatures prehistòriques. Si es poden detectar nivells d'oxigen similars en planetes llunyans, és plausible que es puguin trobar condicions favorables per a l'existència d'éssers semblants a dinosaures.

L'autor principal Rebecca Payne de la Universitat de Cornell destaca la importància de buscar signes d'una etapa fanerozoica, un moment de la història de la Terra on van evolucionar formes de vida complexes, inclosos els dinosaures. El període Fanerozoic abasta gairebé tot el temps en què la vida era més avançada que els organismes unicel·lulars. Els científics creuen que identificar "empremtes dactilars lleugeres" o marcadors similars en altres planetes podria indicar la presència de formes de vida més avançades més enllà dels microbis i les esponges.

La coautora Lisa Kaltenegger expressa l'esperança que la recerca de planetes amb nivells d'oxigen més alts que la Terra pugui facilitar la detecció de signes de vida, inclosa la possibilitat de dinosaures no descoberts que mai han existit al nostre planeta. La possibilitat de trobar dinosaures alienígenes ampliaria la nostra comprensió de la diversitat i l'evolució de la vida a l'univers.

Tot i que el descobriment de dinosaures extraterrestres segueix sent especulatiu, els investigadors es veuen impulsats per la perspectiva d'esbrinar els misteris del cosmos i ampliar el nostre coneixement de la vida més enllà de la Terra. La recerca d'aquestes investigacions científiques podria revolucionar la nostra comprensió de l'univers i el nostre lloc dins d'ell.

Preguntes freqüents

P: Hi ha proves de dinosaures existents en altres planetes?



R: Actualment, no hi ha proves definitives de dinosaures o altres formes de vida existents en altres planetes. L'estudi comentat suggereix la possibilitat de dinosaures extraterrestres basant-se en l'exploració de compostos i condicions que existien durant l'època dels dinosaures a la Terra.

P: Com poden influir els nivells d'oxigen en l'existència dels dinosaures?



R: Es creu que els nivells més alts d'oxigen durant l'època dels dinosaures a la Terra van contribuir al seu èxit. Si es troben nivells d'oxigen similars en altres planetes, podria crear condicions adequades per a l'existència de criatures semblants a dinosaures.

P: Els científics busquen activament signes de vida en altres planetes?



R: Sí, fa molts anys que els científics es dediquen a la recerca de vida extraterrestre. Diverses missions i iniciatives d'investigació, com la recerca d'exoplanetes habitables, continuen explorant la possibilitat de trobar signes de vida més enllà de la Terra.

P: El descobriment de dinosaures extraterrestres podria canviar la nostra comprensió de la vida a l'univers?



R: El descobriment de dinosaures extraterrestres o qualsevol altra forma de vida avançada afectaria significativament la nostra comprensió de la diversitat i l'evolució de la vida. Suggeriria que la vida pot haver sorgit i prosperat de manera independent en diferents regions de l'univers, potencialment ampliant la nostra percepció del que és possible.