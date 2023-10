El cometa del diable: un visitant celeste massiu que s'apropa a la Terra

A la gran extensió del cel nocturn, capturar la bellesa impressionant de les pluges de meteorits i els rars sobrevols de cometes pot ser una experiència gratificant per als observadors del cel. Tot i que les pluges de meteors es poden produir amb freqüència, l'aparició de cometes és una veritable raresa. Tanmateix, si teniu una inclinació per les meravelles celestials, marqueu els vostres calendaris per a l'any 2024, ja que un enorme cometa anomenat 12P/Pons-Brooks s'aproparà a la Terra que us deixarà sorprès. Anomenat el cometa del diable a causa de la seva forma única semblant a una banya, aquest cometa colossal és significativament més gran que l'Everest.

Segons un informe de Live Science, el 21 d'abril de 2024, el cometa 12P/Pons-Brooks s'acostarà notablement a la Terra. Amb una mida d'aproximadament 30 quilòmetres, aquest visitant celeste està format per criomagma, una barreja de gel, pols i gas. El cometa va entrar en erupció recentment els dies 5 i 7 d'octubre, revelant el seu distintiu parell de banyes. Aquesta erupció suposa el segon esclat des del 20 de juliol, després d'un període latent de 69 anys. Actualment en camí cap al sistema solar interior, el cometa del diable s'està dirigint cap a la seva aproximació més propera al sol.

Durant la seva aproximació propera, el cometa del diable serà visible a ull nu, tot i que l'ús d'un telescopi millorarà la visió. És important tenir en compte que, malgrat el seu nom nefast, els experts ens asseguren que el cometa no representa cap amenaça per a la Terra. Després de la seva trobada amb el nostre planeta, el cometa continuarà el seu viatge cap a les vores exteriors del sistema solar, romanent ocult a la nostra vista fins a l'any 2095.

El descobriment del cometa 12P/Pons-Brooks o Diable es pot atribuir a l'astrònom Jean-Louis Pons, que el va detectar per primera vegada el 12 de juliol de 1812. Conegut pels seus volcans de gel actius, aquest cometa es troba entre els 20 cometes identificats per exhibir. activitat volcànica en curs. Alguns experts fins i tot comparen la seva forma amb la icònica nau espacial Millennium Falcon de la sèrie de pel·lícules Star Wars.

