L'enorme cometa "cornut" avança cap a la Terra

Els científics han fet un descobriment sorprenent que pot afegir-se a l'any apocalíptic que ha estat el 2020. Un cometa colossal, tres vegades més gran que l'Everest, ha explotat i ara es dirigeix ​​cap a la Terra. El cometa, conegut com 12P/Pons-Brooks, és un cometa criovolcànic, també conegut com a volcà fred. Mesura una sorprenent 18.6 milles de diàmetre, equivalent a la mida d'una ciutat petita.

L'esdeveniment explosiu va tenir lloc el 5 d'octubre, marcant la segona erupció d'aquest cub de gel interestel·lar en els últims quatre mesos. L'Associació Astronòmica Britànica va detectar l'explosió quan va observar que el cometa semblava molt més brillant a causa de la llum reflectida pel seu coma, que és el núvol de gas que envolta el seu nucli.

L'explosió va donar lloc a la formació de "banyes" al cometa, que s'assemblaven a la forma d'una criatura amb banyes o fins i tot a la nau espacial Millennium Falcon de "Star Wars". La causa d'aquestes banyes encara està per determinar, però els experts especulen que pot tenir alguna cosa a veure amb la forma peculiar del nucli del cometa.

Malgrat la seva trajectòria alarmant i l'aparença nefasta, no hi ha cap amenaça immediata de 12P/Pons-Brooks. S'espera que arribi al seu punt més proper a la Terra l'abril de 2024, fent-se visible a simple vista. Després d'això, serà catapultat de nou al sistema solar i no tornarà fins al 2095.

Aquest cometa no és l'únic amb tendències explosives. 12P és un dels 20 cometes coneguts amb volcans de gel actius. Un altre exemple famós és 29P/Schwassmann-Wachmann, que recentment va tenir la seva erupció més gran en 12 anys, alliberant al voltant d'1 milió de tones de criomagma a l'espai.

Tot i que la perspectiva d'un cometa massiu avançant cap a la Terra pot semblar alarmant, els científics ens asseguren que encara no cal entrar en pànic. Aquest esdeveniment celeste ofereix una oportunitat fascinant per observar i estudiar els cometes mentre viatgen pel nostre sistema solar.

