Els nous ressonadors fotònics basats en xips aconsegueixen una baixa pèrdua de llum UV rècord

Els científics han fet un avenç significatiu en el camp de la fotònica UV creant ressonadors fotònics basats en xips que operen a les regions ultravioletes (UV) i visibles de l'espectre amb una pèrdua de llum UV baixa rècord. El desenvolupament d'aquests ressonadors obre possibilitats per a la creació de dispositius basats en xips miniaturitzats i avenços en camps com la detecció espectroscòpica, la comunicació submarina i el processament d'informació quàntica.

La fotònica UV, encara que menys explorada en comparació amb les telecomunicacions i la fotònica visible, és crucial per accedir a determinades transicions atòmiques en la informàtica quàntica i excitar molècules fluorescents específiques per a la detecció bioquímica. Els ressonadors recentment desenvolupats estableixen una base per construir circuits fotònics que operen a longituds d'ona UV.

Els investigadors van utilitzar pel·lícules primes d'alúmina per construir els microresonadors, utilitzant un procés de deposició de capa atòmica (ALD). L'alúmina, amb la seva gran bretxa de banda i transparència als fotons UV, va demostrar ser un material ideal per reduir la pèrdua de llum. Optimitzant acuradament les tècniques de disseny i fabricació, els científics van aconseguir una baixa pèrdua a les longituds d'ona UV.

Els microresonadors es van produir mitjançant un procés de gravat per crear una estructura de guia d'ona costella, que va permetre el confinament de la llum. Els investigadors van realitzar simulacions per determinar la profunditat de gravat òptima que aconseguiria un equilibri entre el confinament de la llum i la minimització de les pèrdues de dispersió.

L'equip també va construir amb èxit ressonadors d'anell basats en els seus càlculs. Aquests ressonadors d'anell presentaven factors de qualitat excepcionals (factors Q) a les bandes UV i blaves, cosa que indica una pèrdua de llum reduïda. Aconseguir un factor Q elevat és essencial per al control precís de les longituds d'ona i la creació de fonts de llum UV integrades en circuits integrats fotònics.

El descobriment de ressonadors fotònics basats en xips amb baixa pèrdua de llum UV marca un punt crític per a la fotònica UV. Les possibilitats d'aplicació d'estructures desenvolupades per a telecomunicacions i longituds d'ona visibles, com ara pintes de freqüència i bloqueig d'injecció, s'estenen ara a la banda UV. Amb l'ús d'alúmina compatible amb CMOS, la integració de la fotònica UV amb la tecnologia existent es fa més factible.

Actualment, l'equip d'investigació se centra a avançar en la sintonització dels ressonadors d'anell basats en alúmina a diferents longituds d'ona. El seu objectiu és establir un sistema UV complet basat en circuits integrats fotònics amb un control de longitud d'ona i moduladors precís.

Referència de la revista:

He, C., et al. "Microresonadors òptics d'alúmina Q ultra alt a les bandes UV i blaves". Òptica. doi.org/10.1364/OE.492510.

Font: Grup Editorial Optica