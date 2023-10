L'evidència més profunda del blanqueig dels esculls de corall descoberta a l'oceà Índic

Els científics han fet un descobriment innovador a l'oceà Índic, descobrint l'evidència més profunda de blanqueig dels esculls de corall mai registrada. Aquesta evidència, trobada a profunditats de més de 90 metres, és significativa, ja que revela la gravetat dels danys causats als esculls de corall, essencials per a la salut de l'ecosistema oceànic.

Publicat a Nature Communications, un estudi realitzat per investigadors de la Universitat de Plymouth va trobar que les zones d'esculls de corall situats a més de 90 metres sota la superfície de l'oceà Índic han experimentat un extens blanqueig, amb fins a un 80 per cent dels esculls afectats en determinades regions. . Aquest dany es pot atribuir a un augment del 30 per cent de la temperatura del mar a l'oceà Índic.

Les sorprenents troballes contradiuen la creença anterior que els corals més profunds eren més resistents a l'escalfament de l'oceà. El doctor Phil Hosegood, l'investigador principal de l'estudi, va expressar la seva sorpresa, afirmant: "És probable que els esculls a profunditats similars a tot el món estiguin en risc de canvis climàtics similars".

Els investigadors van utilitzar robots submarins i dades oceanogràfiques generades per satèl·lit durant el seu estudi de l'oceà Índic central. Durant un creuer d'investigació el novembre de 2019, van observar els primers signes de blanqueig de coralls als esculls més profunds mitjançant vehicles submarins operats a distància equipats amb càmeres. Aquest blanqueig va ser causat per un aprofundiment de la termoclina, una capa on la temperatura canvia ràpidament amb la profunditat, que està vinculada a patrons climàtics regionals similars a El Nino, encara més intensificats per la crisi climàtica.

Tot i que algunes parts de l'escull afectat han mostrat signes de recuperació entre el 2020 i el 2022, els científics subratllen la urgència d'augmentar els esforços de seguiment a les profunditats de l'oceà. Els coralls mesofòtics, que s'esperava que compensarien els danys als corals d'aigües poc profundes, també són vulnerables.

Durant les últimes dècades, l'oceà Índic tropical ha experimentat un augment significatiu de l'escalfament de l'oceà, amb un augment mitjà de la temperatura de la superfície del mar (SST) al voltant d'1 grau centígrad entre 1951 i 2015, segons dades del govern indi. Aquest escalfament s'està produint a una velocitat de 0.15 graus centígrads per dècada.

Aquest descobriment posa l'accent en la necessitat d'una acció immediata per abordar el canvi climàtic i protegir els esculls de corall a tot el món. S'han d'augmentar els esforços de seguiment per entendre l'abast dels danys i desenvolupar estratègies de conservació efectives per a aquests ecosistemes vulnerables.

