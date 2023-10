L'evidència més profunda coneguda del blanqueig dels esculls de corall descoberta a l'oceà Índic

By

Un nou estudi realitzat per científics de la Universitat de Plymouth ha revelat l'evidència més profunda coneguda de blanqueig de corall en un escull de corall que es troba a gairebé 300 peus sota la superfície a l'oceà Índic. El blanqueig del corall es produeix quan factors estressants com els canvis de temperatura, nutrients o llum fan que els coralls expulsin les algues zooxantel·les que viuen al seu teixit, donant lloc a que es tornen blanques. La causa més comuna del blanqueig del corall és l'escalfament de les temperatures dels oceans a causa del canvi climàtic.

Abans es pensava que els ecosistemes de corall mesofòtics, que resideixen en aigües més profundes i fresques, oferien un refugi als esculls d'aigües poc profundes. No obstant això, l'estudi va trobar una connectivitat limitada entre aquests ecosistemes i els corals poc profunds, posant de manifest la necessitat d'entendre la seva susceptibilitat a l'escalfament dels oceans. L'esdeveniment de blanqueig a l'oceà Índic central es va atribuir al dipol de l'oceà Índic, que va provocar un augment del 30% de la temperatura de l'oceà i va danyar el 80% dels esculls de corall a les profunditats que es creu que són resistents a l'escalfament.

El doctor Philip Hosegood, coautor de l'estudi, va expressar la seva sorpresa per les troballes, afirmant que es pensava que els corals més profunds eren resistents a l'escalfament de l'oceà a causa de les aigües més fresques que habiten. Tanmateix, aquest estudi demostra que els esculls més profunds també corren el risc del canvi climàtic.

L'estudi, titulat "Blanqueig de corall mesofòtic associat amb canvis en la profunditat de la termoclina", es va publicar a la revista Nature Communications. Investigadors de la Universitat de Plymouth porten més d'una dècada realitzant estudis a l'oceà Índic central. Durant els seus creuers de recerca, utilitzen una combinació de dades generades per satèl·lit, monitorització in situ i robots submarins per recopilar informació sobre l'oceanografia i la biodiversitat de la regió.

Els investigadors van descobrir evidències de danys als coralls durant un creuer de recerca el novembre de 2019. Els vehicles submarins operats a distància amb càmeres de monitorització van capturar imatges de coralls blanquejats, mentre que els esculls d'aigües poc profundes no mostraven signes de blanqueig. Una anàlisi més detallada de les dades recollides durant el creuer, així com la informació de satèl·lit sobre les temperatures de l'oceà, va revelar que el blanqueig va ser causat per un aprofundiment de la termoclina, que es deu al canvi climàtic que amplifica els cicles naturals de variabilitat.

L'estudi destaca la vulnerabilitat dels ecosistemes de corall mesofòtics a l'estrès tèrmic i posa l'accent en la importància de controlar el fons marí profund de l'oceà. La recuperació de grans porcions de l'escull des de l'esdeveniment de blanqueig mostra que els corals mesofòtics tenen el potencial de recuperar-se, però també genera preocupacions sobre l'impacte dels futurs esdeveniments de blanqueig en la mortalitat del corall i la pèrdua de biodiversitat.

Els investigadors van concloure que ampliar la nostra comprensió dels impactes del canvi climàtic en els corals d'aigües profundes és crucial, ja que aquests ecosistemes segueixen sent poc estudiats. La influència combinada d'El Niño i el dipol de l'oceà Índic està agreujant els impactes sentits a la regió, posant èmfasi en la necessitat de més investigacions i esforços de conservació per protegir aquests hàbitats crítics.

