Nous coneixements sobre l'avenç de la cria de cireres dolces

La cria de cireres dolces ha fet un avenç significatiu en els darrers anys utilitzant marcadors moleculars i seqüenciació del genoma per millorar els trets clau mitjançant la selecció assistida per marcadors (MAS). Tanmateix, els mètodes de cria tradicionals s'han enfrontat a reptes a causa de la baixa eficiència i els alts costos. Per superar aquests obstacles, els investigadors han recorregut als estudis d'associació a tot el genoma (GWAS) d'alta resolució per accelerar la cria de varietats noves i millorades de cirera dolça.

En una publicació recent titulada "Estudi d'associació a tot el genoma d'alta resolució d'una gran col·lecció txeca de cirera dolça (Prunus avium L.) sobre la maduresa de la fruita i els trets de qualitat", els investigadors van utilitzar la seqüenciació d'extrems aparellats a la plataforma Illumina NovaSeq 6000. Aquest enfocament va donar lloc a una seqüència massiva de 4.15 Tb, proporcionant una àmplia cobertura del genoma i permetent la identificació de més d'1.7 milions de polimorfismes d'un sol nucleòtid (SNP) d'alta qualitat a través de les accessions de cirera.

Una anàlisi en profunditat mitjançant l'anàlisi de components principals (PCA) i el criteri d'informació bayesià (BIC) va revelar una població homogènia sense subgrups genètics diferents. No obstant això, es va observar una variabilitat important en diversos trets, especialment dins de les accessions de la Col·lecció de Recursos Genètics (CGR). Les diferències en els trets de color eren notables entre les poblacions, amb les accessions CGR que mostraven un espectre de color més ampli, mentre que els trets de mida, com ara el pes de la fruita, eren més grans a les accessions de materials de cria (BM).

El GWAS utilitzant el model FarmCPU va identificar 59 SNP associats a onze trets, inclòs el moment de la collita, el color de la fruita i el color de la carn. Un descobriment crucial va ser la identificació d'una supressió a la regió MYB10, que juga un paper en la determinació del color de la fruita. A més, es van trobar associacions entre els marcadors SNP i la fermesa, la mida i el pes de la fruita, proporcionant informació sobre la base genètica d'aquests trets importants.

A més, es van identificar blocs d'haplotips que contenien SNP significatius, ajudant en el mapeig de gens candidats associats amb trets específics. Dels 141 gens candidats identificats, 104 tenien funcions conegudes, donant llum sobre el seu paper potencial en la determinació dels fenotips de cirera.

Aquestes troballes contribueixen a un mapa genètic detallat de la cirera dolça i assenten una base sòlida per als futurs esforços de millora. En comprendre els determinants genètics dels trets fenotípics clau, els investigadors poden accelerar el desenvolupament de noves varietats de cirera dolça amb característiques millorades.

Preguntes freqüents

P: Què és la selecció assistida per marcadors (MAS) en la cria de cirera dolça?

R: La selecció assistida per marcadors (MAS) és una tècnica de millora que implica l'ús de marcadors moleculars per identificar trets específics d'interès en plantes de cirerer dolç. En seleccionar individus amb marcadors desitjats, els criadors poden augmentar les possibilitats de produir descendència amb aquests trets desitjats.

P: Com ajuda l'estudi d'associació a tot el genoma (GWAS) d'alta resolució en la cria de cireres dolces?

R: L'estudi d'associació a tot el genoma (GWAS) d'alta resolució permet als investigadors identificar associacions entre marcadors genètics específics, coneguts com a polimorfismes de nucleòtids únics (SNP) i trets clau de la cirera dolça. En identificar aquestes associacions, els criadors poden criar de manera selectiva individus amb els trets desitjats, donant lloc al desenvolupament de varietats millorades.

P: Què són els blocs haplotips en la cria de cireres dolces?

R: Els blocs d'haplotip són seccions del genoma on un grup de SNP s'hereten junts dins d'una població. En la cria de cireres dolces, els blocs d'haplotips poden ajudar a identificar regions del genoma que contenen gens candidats associats amb trets específics. Mitjançant l'estudi d'aquests blocs, els criadors poden obtenir informació sobre la base genètica dels trets desitjables i facilitar els esforços de reproducció dirigits.

P: Com poden beneficiar els resultats d'aquest estudi la cria de cireres dolces?

R: Els resultats d'aquest estudi proporcionen informació valuosa sobre els determinants genètics dels trets clau de la cirera dolça. En entendre la base genètica de trets com ara la maduresa, la qualitat, el color, la fermesa i la mida de la fruita, els criadors poden prendre decisions més informades a l'hora de seleccionar els pares per a l'encreuament. Aquest coneixement en última instància pot accelerar el desenvolupament de varietats noves i millorades de cirera dolça amb característiques millorades que satisfan les demandes del mercat i les preferències dels consumidors.