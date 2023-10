La dansa intricada entre els sistemes nerviós i immunitari: coneixements de l'eix neuroimmunològic

Tot i ser entitats diferents, els sistemes nerviós i immune tenen una relació d'interdependència complexa. Aquesta dansa complexa entre els dos sistemes, coneguda com a eix neuroimmune, té un paper crucial en l'orquestració de diversos processos fisiològics al cervell, la pell i el tracte gastrointestinal. La comunicació entre cèl·lules en aquests sistemes ha fascinat científics com Isaac Chiu, un immunobiòleg de la Harvard Medical School.

La investigació de Chiu s'ha centrat a descobrir les complexes interaccions entre les cèl·lules T, la microglia i els bacteris en el context de la neurodegeneració, les infeccions bacterianes de la pell i les infeccions microbianes com la meningitis, l'àntrax i la colitis. Les seves troballes han posat llum sobre nous mecanismes de dolor i inflamació, revelant el paper de les neurones, les cèl·lules immunitàries i els microbis en aquests processos.

El dolor, una capacitat fonamental del cos per detectar el perill, està estretament relacionat amb el sistema immunitari. Les neurones nociceptores, que s'encarreguen de mediar el dolor, interaccionen amb les cèl·lules immunitàries mitjançant la diafonia bidireccional. Les cèl·lules immunitàries produeixen substàncies que poden afectar directament els nervis, fent-los més sensibles al dolor. Al seu torn, els nociceptors emmagatzemen neuropèptids que les cèl·lules immunitàries poden detectar i influeixen en el seu comportament.

L'equip d'investigació de Chiu s'ha centrat en neuropèptids com el pèptid relacionat amb el gen de la calcitonina (CGRP) i la seva interacció amb cèl·lules immunitàries, especialment macròfags, neutròfils, monòcits, cèl·lules T i cèl·lules B. L'equip va descobrir que les interaccions entre aquests neuropèptids i els receptors de cèl·lules immunitàries poden afectar la producció de citocines, la polarització dels macròfags, el reclutament de neutròfils i les respostes de cèl·lules T. Aquests neuropèptids tenen un poderós paper regulador en la immunitat.

En el context de les infeccions microbianes, l'equip de Chiu va descobrir idees fascinants sobre com les fibres del dolor poden ser segrestades pels bacteris. Per exemple, en la meningitis causada per Streptococcus pneumoniae i Streptococcus agalactiae, aquests patògens activen les neurones nociceptores mitjançant una toxina que forma porus anomenada pneumolisina. Aquesta activació dóna lloc a la producció de CGRP, que al seu torn suprimeix la producció de citocines protectores per part dels macròfags, permetent que els bacteris sobrevisquin i envaeixin el cervell amb més facilitat.

A través de la seva investigació, Chiu i el seu equip han estat capaços de manipular l'eix neuroimmune en models animals per millorar la capacitat del sistema immunitari per combatre infeccions bacterianes com la meningitis. Orientant-se a interaccions moleculars específiques i utilitzant enfocaments in vivo i in vitro, han obtingut informació sobre la complexa interacció entre neurones, cèl·lules immunitàries i microbis.

Aquesta investigació té implicacions importants per a les estratègies terapèutiques. Mitjançant l'orientació a les vies del dolor, com ara bloquejar el CGRP, pot ser possible millorar les respostes immunitàries contra les infeccions. La comprensió de l'eix neuroimmune obre un nou àmbit de possibilitats per tractar diverses malalties i infeccions.

