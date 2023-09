Un lloc sigil en solitari i un bany relaxant al riu: dia 145 al sender dels Apalatxes

By

El dia 145 del sender dels Apalatxes, l'excursionista va tenir una nit de son reparadora i es va despertar a les 9:35 sentint-se refrescat. Després de gaudir d'un matí tranquil al seu lloc furtiu en solitari, van començar la seva caminada amb una beguda energètica monstruosa per esmorzar. Amb un paquet més lleuger i un impuls amb cafeïna, estaven de bon humor mentre van començar el camí.

L'excursionista tenia un turó més de 4k per conquerir abans d'un llarg tram de baixada al matí. Estaven avançant cap al seu objectiu de conquerir els 48 cims de New Hampshire per sobre dels 4,000 peus. En aquest punt, ja havien completat 19 d'aquests pics.

Durant la seva caminada, l'excursionista va gaudir d'escoltar un audiollibre i tenia ganes d'acabar-lo aviat. Tenien previst començar "The Maine Woods" de Thoreau mentre caminaven pels boscos de Maine. Una trobada casual amb altres excursionistes al llarg del riu Androscoggin va portar a un bany refrescant a l'aigua. Van passar una estona xerrant amb els seus companys excursionistes i fins i tot van veure un tràiler a YouTube d'una pel·lícula anomenada "Kung Fury".

Després de tornar a la pista cap a les 3h, l'excursionista es va trobar amb cares conegudes que no havien vist des del NOC. Van reflexionar sobre els més de 1,500 milles de sender que havien recorregut des de la seva última reunió. Malgrat un desviament a causa del capbussament del riu, l'excursionista va trobar un lloc adequat per a una tenda furtiva en un cim de la muntanya. Van gaudir d'un sopar senzill al costat del foc, que consistia en cheddar afilat de Vermont, salami i pals de vedella, chia mio i dolços. Per completar la seva nutrició, també van prendre gominoles multivitamíniques.

Quan l'excursionista es va instal·lar per a la nit, esperaven començar aviat l'endemà. El seu objectiu era arribar a Speck Pond i al refugi proper, marcant la seva entrada a l'estat final del camí: Maine. Seria un viatge de 21 milles, que els aproparà a la realització de la seva aventura de senderisme.

