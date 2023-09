Un equip de científics fa un avenç en la comprensió de la matèria fosca amb el fotó fosc

Científics de la Universitat d'Adelaida, juntament amb un equip internacional d'investigadors, han fet un avenç significatiu a l'hora de desvelar els misteris de la matèria fosca, que representa un 84% del contingut de matèria de l'univers. El seu enfocament s'ha centrat en una partícula teòrica anomenada "fotó fosc", que pot ajudar a superar la bretxa entre la matèria fosca i la matèria regular.

La matèria fosca, la substància esquiva que segueix sent en gran part desconeguda, s'ha establert fermament a través d'interaccions gravitatòries. Tanmateix, la seva naturalesa exacta continua eludint als físics de tot el món. La hipòtesi del fotó fosc, que planteja l'existència d'una partícula massiva que actua com a portal entre el sector fosc i la matèria regular, ha guanyat força per entendre aquest enigma.

El professor Anthony Thomas, professor gran de física de la Universitat d'Adelaida, explica: "El nostre treball mostra que la hipòtesi del fotó fosc es prefereix a la hipòtesi del model estàndard amb una importància de 6.5 sigma, que constitueix una evidència per al descobriment de partícules". Aquest descobriment ens acosta un pas més a la comprensió de la naturalesa de la matèria fosca.

La matèria fosca és molt més abundant que la matèria normal, amb cinc vegades la quantitat present a l'univers. Els físics consideren descobrir més sobre la matèria fosca com un dels majors reptes en el seu camp. El fotó fosc, una partícula hipotètica associada al sector ocult, té el potencial de servir com a portador de força per a la matèria fosca.

Per obtenir informació sobre la matèria fosca, l'equip de científics va analitzar els efectes que podria tenir un fotó fosc en els resultats experimentals del procés de dispersió inelàstica profunda. Aquest procés implica estudiar les col·lisions de partícules que s'han accelerat a energies extremadament altes. En examinar els subproductes d'aquestes col·lisions, els investigadors poden obtenir informació valuosa sobre l'estructura del món subatòmic.

L'equip va utilitzar el marc d'anàlisi global de la funció de distribució de partons Jefferson Lab Angular Momentum (JAM), modificant-lo per tenir en compte la possibilitat d'un fotó fosc. Les seves troballes van revelar que la hipòtesi del fotó fosc es prefereix a la hipòtesi del model estàndard, proporcionant proves de l'existència d'aquesta partícula.

Aquesta investigació innovadora obre noves possibilitats per explorar la complexa naturalesa de la matèria fosca. Entendre la matèria fosca no només és crucial per esbrinar els misteris de l'univers, sinó també per avançar en el nostre coneixement de la física fonamental.

Font: Journal of High Energy Physics